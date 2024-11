Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 21.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Bekleidungsdiebstahl im großen Stil

Eine mindestens dreistellige Anzahl an Kleidungsstücken entwendete am gestrigen Abend (20.11.2024) eine vierköpfige Gruppe aus mehreren Geschäften in den Erlanger Arcaden. Allerdings hatte eine wachsame Ladendetektivin aufgepasst und somit die Festnahme der Personen ermöglicht.

Kurz vor 19:00 Uhr konnte die Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäfts die vierköpfige Gruppe, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern, beobachten, wie jeder Einzelne eine Vielzahl von Kleidungsstücken in mitgeführte Taschen steckte und die Gruppierung im Anschluss das Geschäft verließ. Außerhalb des Einkaufszentrums sollte das Diebesgut in einen mitgebrachten Trolley umgepackt werden. Hier erfolgte dann allerdings die Festnahme der Personen.

Letztendlich konnte ermittelt werden, dass die Frauen, im Alter von 39 und 25 Jahren, und die Männer, 20 und 17 Jahre alt, mehr als 100 Bekleidungsstücke aus mindestens drei Geschäften entwendet hatten. Der Entwendungsschaden wird nach aktuellem Stand auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellte diese gegen die Personen, von denen zwei aktuell in Erlangen und zwei in Baden-Württemberg wohnhaft sind, Haftantrag. Am heutigen Tag entscheidet somit ein Ermittlungsrichter darüber, ob die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Polizeiinspektion Erlangen-Land und Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Bereits vergangene Woche wurde aus einem Privathof in der Kellergasse ein versperrtes, grünes Citybike der Marke Centurion i.W.v. 800 Euro entwendet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.