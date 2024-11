Neustadt gastiert in Breitengüßbach bei TSV Tröster

Im ersten Heimspiel der Rückrunde empfangen die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster-Breitengüßbach am kommenden Samstag um 18 Uhr Johannes Richter mit seinen Onlineprinters Neustadt/Aisch.

Seit dem vergangenen Spieltag grüßt Breitengüßbach wieder von der Tabellenspitze. Durch einen starken 96:59-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Leipzig und der gleichzeitigen 72:76-Auswärtspleite von Tabellenführer Veitshöchheim bei Verfolger Weimar tauschten die Gelbschwarzen mit den Unterfranken die Positionen. Nun möchte die Truppe von Headcoach Mark Völkl den Platz an der Sonne am kommenden Spieltag gegen Neustadt/Aisch unbedingt verteidigen. Die Mannschaft der ehemaligen TSV-ler Johannes Richter und Manu Rockmann kämpft momentan um den Klassenerhalt in der Liga. Mit zwei Siegen bei sechs Niederlagen liegen sie momentan auf Tabellenplatz sechs, punktgleich mit dem Vorletzten Bamberg und dem Letztplatzierten aus Leipzig. Die Mittelfranken gewannen am vergangenen Wochenende ihre Partie in eigener Halle gegen Dresden überraschend deutlich mit 77:53 und kletterten so in der Tabelle zwei Ränge nach oben.

Breitengüßbach wird die Onlineprinters keinesfalls unterschätzen, da man aus dem Hinspiel noch weiß, wie hartumkämpft der 73:77-Auswärtserfolg doch war. Der TSV braucht nur noch zwei Erfolge für die sichere Playoffqualifikation. Den Ersten will man gleich am Samstag vor heimischer Kulisse feiern und schnell für Klarheit sorgen. Zudem möchte man die weiße Weste in der Hans-Jung-Halle weiter bewahren. Defensiv kommt es darauf an, dass Richter (12,3), Lachner (11,1), Bittel (7,5), M. Jenniat (7,4) und N. Jenniat (7,1) besonders gut bewacht werden. Diese fünf sind der Dreh- & Angelpunkt der Neustädter-Offensive, weswegen es für Breitengüßbach besonders wichtig ist, dass diese besonders gut verteidigt werden.

Zudem kommt es auch darauf an, dass man die Bretter gegen ein sehr starkes Reboundteam kontrolliert und den Mittelfranken keine zweite oder gar dritte Wurfchance gestattet. Gelingt dies, wäre das schon einmal eine gute Grundlage für einen möglichen Heimsieg. Offensiv will man den Ball wieder ähnlich gut wie in den letzten Spielen bewegen und den freien Mann finden. Die eigenen Wurfquoten möchte man auf ähnlich hohem Niveau halten, wie zuletzt. Gelingt es offensiv schnell einen Rhythmus zu finden und defensiv ähnlich kompakt und hart zu verteidigen, wie in den bisherigen Spielen, hat man eine gute Ausgangslage für den nächsten Sieg.

Breitengüßbach: Dippold, Jebens, Klaus, Lorber, Nieslon, Rümer, C. Stephan, N. Stephan, Trummeter, Wagner