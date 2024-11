Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverband Helmbrechts

Das Stadtcafe in Helmbrechts war dieser Tage Treffpunkt für eine große Schar von VdK Mitgliedern welche die Gelegenheit in dem voll besetzten Lokal nutzten um sich auszutauschen und alte Bekannte zu treffen. Erika Leipert hatte im Namen des VdK Ortsverbandes zu einem Ehrennachmittag eingeladen und freute sich über den außerordentlich guten Besuch.

In einem kurzen Abriss über die Verbandstätigkeit konnte Kreisvorsitzender Bert Horn von der erfolgreichen Arbeit des VdK Bayern berichten. „In unseren Geschäftsstellen Bayern in werden Fragen zum Pflegegrad, zum Rentenantrag oder zur Schwerbehinderung beantwortet. 1.500 Beratungen macht der Sozialverband VdK Bayern an jedem Arbeitstag. Zudem werden 450 Anträge gestellt, 150 Widersprüche eingeleitet und 45 Klagen bearbeitet. 120 Millionen Euro konnte der VdK Bayern so 2023 an Nachzahlungen erstreiten, was seinen erfolgreichen Einsatz eindrucksvoll dokumentiert“, so der Kreisvorsitzende. Als Schwerpunktthema für die nächste Zeit nannte Horn die pflegenden Angehörigen ebenso wie Barrierefreiheit und Inklusion; aber auch eine klare Haltung gegen Hass und Hetze in Gesellschaft und sozialen Medien gehöre zu den wichtigsten Aufgaben des VdK Sozialverbandes.

In seinem Grußwort unterstrich der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann die Bedeutung des VdK als gesellschaftliches Bindeglied und dankte den Beteiligten für Ihren Einsatz in den zurückliegenden Jahren. In dem rund 900 Mitglieder starken Ortsverband zeige sich eindrücklich wie segensreich ehrenamtliche Tätigkeit für den Zusammenhalt innerhalb der örtlichen Gemeinschaft sein könne.

Im Anschluss daran nahmen Erika Leipert und Bert Horn die Auszeichnung treuer Mitglieder im Ortsverband Helbrechts vor und übergaben jeweils eine Ehrenurkunde mit Anstecknadel für 10-, 25-, 30-, sowie 40-jährige Verbandszugehörigkeit.