Melanie Huml und Tobias Knoblach lesen Schulkindern vor

Vorlesetag an der Grundschule Bischberg

Lesen macht Spaß. Vorlesen auch und ganz besonders im Team. Das dachten sich die Bamberger Landtagsabgeordnete Staatsministerin a.D. Melanie Huml und Bischbergs 2. Bürgermeister Tobias Knoblach. Beim bundesweiten Vorlesetag haben sie zusammen, im Dialog, den Kindern der 3. und 4. Klasse der Grund- und Mittelschule Bischberg Geschichten vorgelesen.

„Wir hatten superaufmerksame Zuhörer, die anschließend auch viele Fragen gestellt und sich toll eingebracht haben, richtig klasse“, lobte Melanie Huml nach der Aktion. Ihr Anliegen ist: „Wir wollen Freude am Lesen wecken. Denn für die Entwicklung der Kinder ist Lesen in vielfacher Hinsicht wichtig. Sprache, Konzentrationsfähigkeit, Phantasie – all das wird durchs Lesen und Vorlesen gefördert“, so Huml.

Zum Abschluss überreichten die beiden Vorleser den Kindern eine süße Belohnung und Rektorin Alexandra Kappauf alle Bände des Landtagskrimis „Isar-Detektive“ für die Schulbücherei.