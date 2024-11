Landkreis Lichtenfels: Baustellenfahrplan für die Buslinie 1211 verlängert sich bis 27. November

Ab 28. November gilt bis auf zwei Ausnahmen wieder der normale Fahrplan

Nachdem sich die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Frauendorf um wenige Tage verzögern, verlängert sich auch der Baustellenfahrplan für die Linie 1211 bis einschließlich 27. November 2024. Darüber informiert das Landratsamt Lichtenfels.

Ab Donnerstag, 28. November 2024, wird wieder der reguläre Fahrplan gefahren. Es müssen allerdings folgende zwei Fahrten bis zum 20. Dezember 2024 entfallen: Fahrt ab Kümmersreuth um 6.11 Uhr nach Bad Staffelstein sowie Fahrt ab Uetzing Schule um 16.42 Uhr in Richtung Kümmersreuth. Als Alternativen bestehen Rufbusfahrten in ähnlicher Zeitlage. Näheres ist dem Fahrplan zu entnehmen, der einsehbar ist unter www.lkr-lif.de/10408.

Die Haltestelle „Frauendorf Ortsmitte“ in Fahrtrichtung Stublang befindet sich am bekannten Standort. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Schwabthal wird ab dem 28.11.2024 in die gegenüber der Ivo-Hennemann-Grundschule befindliche Einmündung verlegt.

Bei Fragen ist das Landratsamt Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571 18 1561 erreichbar.