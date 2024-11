Jahn Forchheim muss nach Weisendorf

Am Sonntag, um 14.00h gastiert der Jahn beim ASV Weisendorf

Der Jahn Forchheim gewann vergangenen Samstag das wichtige Spiel gegen den SV Unterreichenbach verdient mit 2:0 und hat sich ein wenig Luft verschafft mit Blick nach unten. Dosenöffner war ein frühes Tor von Nico Geyer, das dem Jahn in solch einer Partie in die Karten spielte. Ebenso waren die hohe Laufbereitschaft und das robuste Zweikampfverhalten der Männer von Coach Andi Mönius wichtige Faktoren für den Erfolg.

Am Sonntag in Weisendorf, auf ungewohnten Untergrund für den Jahn, trifft man auf ein Team, das eine souveräne zweite Landesliga-Saison spielt und auch zurecht in der oberen Tabellenhälfte steht. Prunkstück ist die Defensive mit gerade vierzehn Gegentoren und somit die wenigstens der gesamten Liga. Für den Jahn wird das Spiel gegen die Jungs von „Trainerfuchs“ Fuchsbauer eine große Herausforderung auf dem kleinen, aber feinen Kunstrasen. Die Forchheimer werden gut vorbereitet in die Partie gehen und wollen natürlich gerne mit was Zählbarem in der Tasche den Nachmittag beenden. Andi Mönius und sein Trainerteam werden sich einen guten Matchplan zurechtlegen, um gegen eine sehr gute Heimmannschaft erfolgreich zu sein. Personell gibt es noch den ein oder anderen Kranken zu beklagen, aber der Kader wird stark genug sein, um den Weisendorfern Paroli bieten zu können. Wir wollen das Maximum rausholen, so die Devise der Forchheimer.