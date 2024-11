Im Januar starten die Obstbaumpflege-Kurse in Lichtenfels

Die Umweltstation des Landkreises weist auf zwei Ausbildungsangebote zur Obstbaum-Pflege hin:

In Eigenregie bietet die Umweltstation den „Lichtenfelser Obstbaumpflege-Kurs“ an. Er findet an verschiedenen Standorten im Landkreis statt, geht über 6 Termine und ist sehr praxisorientiert. Es werden Obstbäume aller Entwicklungsstufen gepflegt, das Veredeln in unterschiedlichen Methoden geübt und die verschiedenen Sorten näher besprochen. Die Teilnahmegebühr liegt bei 150 EUR einschließlich Schulungsmaterial.

Zum anderen bieten die oberfränkischen Kreisfachberater zusammen mit dem Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege einen Ausbildungskurs zum „zertifizierten Obstbaumpfleger Oberfranken“ an. Der Kurs geht über 10 Einheiten und findet samstags an verschiedenen Orten in Oberfranken und zum Teil online statt. Er ist gedacht für Personen, die sich vertieft mit der Obstbaumpflege (Historie, Veredelung, Schnitt, Pflanzenschutz, Arbeitsschutz, unternehmerische Tätigkeit) auseinandersetzen wollen. Dieser Kurs endet mit einer Prüfung. Die Teilnehmerzahl ist hier allerdings sehr begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt hier 450 EUR.

Zu beiden Kursen stehen alle Infos und Termine im Internet unter www.landespflege-lichtenfels.de. Kreisfachberater Michael Stromer gibt ebenfalls Auskunft und nimmt Anmeldungen entgegen (Tel. 09571 – 189034, email umweltstation@landkreis-lichtenfels.de). Anmeldeschluss ist der 16. Dezember. Beide Kurse beginnen Ende Januar 2025.