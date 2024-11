Forchheimer Reste-Kochbüchla – Landratsamt veröffentlicht Kochbuch

Im Zuge der Europäische Woche der Abfallvermeidung, die 2024 unter dem Motto „Bis zum letzten Krümel: Lebensmittel sorgsam verwenden“ steht, suchte die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Forchheim mit einem Wettbewerb die besten Rezepte mit Lebensmittelresten.

Aus diesen wurden nun ein Forchheimer Reste-Kochbüchla erstellt. Dieses büchla soll eine Inspiration sein, mit Lebensmitteln achtsam umzugehen und die Kreativität anregen, damit Essensreste zukünftig nicht mehr im Müll, sondern in der Pfanne oder im Topf und anschließend im Magen landen. Damit werden nicht nur Ressourcen, sondern auch der Geldbeutel geschont. Mit dieser Aktion soll auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht werden.

Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung

Lebensmittelabfälle entstehen überall: in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelverarbeitung, im Handel, in der Außer-Haus-Verpflegung sowie in jedem Haushalt. Etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland im Müll. Alleine in Privathaushalten werden durchschnittlich pro Kopf und Jahr über 70 kg Lebensmittel weggeworfen. Dies ist fast so viel wie ein Erwachsener im Durchschnitt wiegt.

Für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln

Durch die Verschwendung von Lebensmittel werden Ressourcen wie Dünger, Energie, weltvolle Ackerflächen und Arbeitskraft vergeudet. Durch die unnötige Erzeugung und den Transport von Lebensmitteln, welche nicht verzehrt sondern weggeworfen werden, wird der Umwelt ein enormer Schaden zugeführt.

Schätzungsweise 30 Prozent der weltweiten Treibhausgase hängen mit unserer Ernährung zusammen. Die Reduzierung der Lebensmittelabfälle ist aktiver gelebter Ressourcen- und Klimaschutz. Aus diesen Gründen sollen die Essensreste in den Magen und nicht in den Müll.

Im Forchheimer Reste-Kochbüchla finden Sie Gerichte mit Fleisch, vegetarische und vegane Speisen. Für jeden Geschmack und Vorliebe ist etwas mit dabei – egal, ob fränkische Hausmannskost oder exotische Köstlichkeit, ob klassisches „Arme-Leute-Essen“ oder Gourmetküche, ob warm, kalt oder eiskalt.

Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Forchheim dankt für die rege Teilnahme und prämiert die besten Einsendungen mit Preisgeldern. Das Forchheimer ResteKochbüchla ist zum Start der diesjährigen Woche der Abfallvermeidung ab dem 16.11.2024 digital unter www.lra-fo.de/wda aufzurufen.