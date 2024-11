Fiddler´s Green und Das Lumpenpack kommen zum Rösler Open Air 2025 nach Ebern

Fiddler´s Green & Das Lumpenpack kommen am 31.07.2025 um 20 Uhr auf Schloss Eyrichshof in Ebern.

Alleine sind sie beide schon mehr als bekannt und beliebt, doch zusammen erobern sie den Rest. Fiddler´s Green & Das Lumpenpack kommen für ein gemeinsames Konzert auf das schöne Schloss Eyrichshof und werden den Besucher und Besucherinnen im Schlosshof so richtig einheizen.

Fiddler’s Green

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die Band FIDDLER’S GREEN den Status als eine der beliebtesten, erfolgreichsten und beständigsten Formationen innerhalb der europäischen Folk Rock-Community erarbeitet. Eine bestens geölte Irish Speedfolk-Maschine, die sich nun mit ihrem neuen Studioalbum „The Green Machine“ auf dem Zenit ihres Schaffens zeigt!

Schon während der Arbeiten an ihren letzten drei Alben begann sich die Idee zu „The Green Machine“ parallel zu entwickeln, zu reifen und schließlich ein Eigenleben zu führen. Gemeinsam mit dem bekannten Produzenten Jörg Umbreit (In Extremo, Grave Digger u.v.m.) entstand so in den vergangenen 36 Monaten in der Abgeschiedenheit des renommierten Principal Studios bei Münster ein lebendiger Organismus, der Fiddler´s Green nun von ihrer abwechslungsreichsten und vielschichtigsten Seite präsentiert. Zwölf Songs lang spannt die Band den stilistischen Bogen von ihrem liebgewonnenen Vollgas-Party-Sound über berührende Balladen und poppigere Stücke bis hin zu treibenden Midtempo-Rockern und sogar Country- und Western- beeinflussten Tracks, die man in dieser Form bisher noch nicht von den Erlangern gehört hat. 50 Shades of Green sozusagen, in denen die Fiddler jede Menge Energie mit einer beispiellosen Detailverliebtheit und einem hochprozentigen Storytelling verbinden.

Das Lumpenpack

Manche Wahrheiten sollte man einfach aussprechen, auch wenn es unbequem ist – die beste, kreativste und leidenschaftlichste Punkband der Republik ist zweifellos DAS LUMPENPACK. Mit über 600.000 Spotify HörerInnen, 480.000 Social -Media-FollowerInnen, top Chart Positionen und einer stetig wachsenden Anhängerschaft haben Jonas Frömming und Max Kennel samt Band längst ihren Platz in der Musikszene gesichert.

Mit wehenden Fahnen verwandelt DAS LUMPENPACK bei ausverkauften Touren und auf diversen Festivals Zuschauer in Fans. Unglaubliche Songs & eine unerreichte Schlagfertigkeit: Livekonzerte, mahnend wie ein noch klebender Kaltwachsstreifen – ES WIRD ABGERISSEN.

So und nicht anders will DAS LUMPENPACK auch das Ende des W.A.C.H. im Frühjahr 2025 feiern & kündigt seine bisher größte Tour an. Zwölf letzte Konzerte, ehe der Vorhang erstmal fällt. Zwölfmal das, was der fünfköpfigen Punkband am besten liegt: ein Spektakel abliefern. Konzerte vollgepackt mit Energie und der Bereitschaft alles auf der Bühne zu lassen, was in ihnen steckt. Neue Songs zwischen alten Publikumslieblingen. Eine nochmals gewachsene Bühnenshow, alles größer, alles glänzt. DAS LUMPENPACK ist bereit für das letzte, das größte Hurra! Und dann? Nie wieder W.A.C.H.

Freuen Sie sich auf einen einzigartigen und energiegeladenen Abend, voller Power und Leidenschaft.

Karten gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.