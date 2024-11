Der Nikolaus kommt ins Bauernmuseum Bamberger Land

Das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf lädt alle kleinen und großen Nikolausfreunde am 6. Dezember um 16:30 Uhr zu einem fröhlichen Nikolaus-Besuch in den Innenhof des Museums ein.

Unser Nikolaus überrascht unsere kleinen Gäste mit einer spannenden Geschichte sowie einem kleinen Geschenk. Bei besinnlicher Musik können sich unsere Gäste außerdem mit Kinderpunsch aufwärmen und kleine Leckereien genießen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Team des Bauernmuseum freut sich auf Ihr und Euer Kommen!