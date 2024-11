Charity-Aktion an der Sandkerwa: 1.500 Euro kommen NEO zugute

Sozialreferent Glüsenkamp übergibt mit Gastronom Sven Goller die Spenden vom Ausschank am Kerwadonnerstag.

An der Sandkerwa hat sich Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp wieder die halbe Nacht um die Ohren geschlagen und beim „Kleinstadthafen“ Cocktails und Bier für den guten Zweck ausgeschenkt. Der Einsatz hat sich gelohnt: 1.500 Euro sind bei der Aktion am Kerwadonnerstag zusammengekommen. Der Sozialreferent überreichte nun mit Gastronom Sven Goller den Scheck an Frank Fleischmann und Petra Lich vom außerschulischen Bildungszentrum „NEO Bamberg“. „Wir konnten wieder Bambergs größtes Volksfest nutzen, um Spenden für ein tolles Bildungszentrum zu sammeln. NEO bereichert unseren Bildungsstandort enorm“, so der Bürgermeister. Das Kreativ- und Technikzentrum bringt Kindern und Jugendlichen handwerkliche Tätigkeiten und Elektronik näher. Sie können Dinge wie Musikboxen, Longboards oder LEDKreisel selber bauen und so ihre Potenziale kennenlernen. Eine Chance, um auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Umso mehr freut sich Glüsenkamp, dass wieder so viel Geld zusammengekommen ist: „Ich danke den ,Kleinstadthafen‘-Betreibern Sven Goller und René Tröger sowie Julia Seuling und Michael Melber von ,Die Küche‘ für die Aufstockung meines Thekenlohns. Außerdem danke ich allen, die mich am ,Kleinstadthafen‘ besucht und gespendet haben.“ Bereits 2022 stand Glüsenkamp bis spät in die Nacht zu Gunsten von „Menschen in Not“ am Zapfhahn. Vergangenes Jahr gingen sein Arbeitslohn und das gespendete Trinkgeld an den Verhütungsmittelfonds der Schwangerschaftsberatungsstellen. Auch im kommenden Jahr will der Bürgermeister wieder für den guten Zweck Cocktails mixen.