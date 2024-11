Bigband Just Swing lädt zum Winterzauber 2025 nach Bamberg ein

Am Montag, 06.01.2025, 19:30 Uhr, lädt die Bigband Just Swing zum WINTERZAUBER 2025 in die KUFA Bamberg ein.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr kehrt die Bigband Just Swing zurück und lädt herzlich zum WINTERZAUBER 2025 in die KUFA ein! Erleben Sie einen magischen Abend voller unvergesslicher Swing- und Jazz-Klänge.

Seit über zehn Jahren begeistert die Bigband Just Swing unter der Leitung von Reinhold Stärk mit klassischem Swing und lebendigem Jazz.

Dieses Jahr erwartet Sie eine besondere Mischung aus festlichen Melodien und schwungvollen Rhythmen – perfekt für die Winterzeit. Lassen Sie sich von der festlichen Atmosphäre und einer lebhaften Moderation in den Bann ziehen.

Die KUFA ist der ideale Ort für diesen besonderen Abend – ein Ambiente, das die musikalische Reise durch energetische Swing-Klassiker und gefühlvolle Jazz-Stücke perfekt untermalt.

Über die Bigband Just Swing

Die Bigband Just Swing hat sich durch ihre mitreißenden Auftritte und ihre Liebe zur Musik einen Namen gemacht. Mit einem vielseitigen Repertoire von Swing über Rock bis hin zu Jazz-Klassikern schafft die Band ein unvergessliches Konzerterlebnis für alle Generationen.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Leidenschaft, Musik und winterlicher Magie – lassen Sie sich von der Bigband Just Swing verzaubern!

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.bvd-ticket.de. Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.