Beeindruckt von enormer Kreativität und Technik im RW21 Bayreuth

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger hat am Dienstagabend die Preisträgerausstellung der 11. JugendKunstTriennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes in der Galerie der RW21 Stadtbibliothek Bayreuth eröffnet. „Die Präsentation der gekürten Werke und aller Teilnehmenden aus Bayreuth zeigt mit spannender Vielfalt und beeindruckender Kreativität bereits das hohe handwerkliche Können der jungen Künstlerinnen und Künstler“, sagte das Stadtoberhaupt.

In seiner Einführung betonte der 1. Vorsitzende des Kunstvereins Bayreuth, Hans-Hubertus Esser, der als Jurymitglied auch an der Auswahl der Prämierten beteiligt war, dass es der Jury unter den 438 eingereichten Werken nicht leichtgefallen sei, die besten auszuzeichnen. Beindruckend sei die enorme Kreativität für Themen und Techniken bei allen Einreichenden gewesen. Die Bandbreite der Techniken reicht von Malerei, Zeichnungen über Druckgrafik, Fotografie bis hin zu plastischen Werken. Von den 128 ausgewählten Werken hängen nun bis zum 12. Dezember im Rahmen der Preisträgerausstellung, die die RW21 Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Bayreuth organisiert hat, insgesamt 48 Kunstwerke in der Galerie der Stadtbibliothek im 1. Obergeschoss.

Von der Jury wurden insgesamt vier Hauptpreise, zwei Förderpreise und 20 Anerkennungspreise vergeben. In diesem Jahr wurden fünf junge Künstlerinnen aus Bayreuth mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet: Lilien Virág Vincze, Selma Riedl, Jana Leicht, Oliwia Krzeminska und Kaija Ströhlein.

Die JugendKunstTriennale ist Teil des Programms „Junge Kunst – Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförderung“ des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes und findet alle drei Jahre statt. Die Triennale dient als ideale Präsentationsplattform für Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler.

Weitere Informationen gibt es unter:https://saechsisch-bayerisches-staedtenetz.de/JugendKunstTriennale.