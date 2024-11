Bayerischer Umweltpreis für den Main

Flussparadies Franken und Region Bayreuth ausgezeichnet

Mit dem Main FlussFilmFest und dem Wassermonat Bayreuth würdigte die Bayerische Landesstiftung am 19. November 2024 in der Bayerischen Staatskanzlei ein einzigartiges Kooperationsprojekt. Staatsminister Albert Füracker überreichte Vertretern des Flussparadies Franken e. V. und der Region Bayreuth den Bayerischen Umweltpreis 2024.

Free Flow: Unterwasserwelten beim Main FlussFilmFest 2025

Durch das Preisgeld ist das dritte Main FlussFilmFest im kommenden Jahr gesichert. Vom 14. bis 23. März wird es diesmal in sechs Kinos von Bayreuth bis Marktheidenfeld tief in den Dschungel des Wassers eintauchen www.mainflussfilmfest.de. Neben Lichtenfels, Bamberg und Würzburg wird Kronach zum ersten Male dabei sein und begleitend zum Kinoevent weitere Veranstaltungen organisieren. In der Region Bayreuth laufen die Planungen zum dritten Wassermonat im März 2025.

Als Teil des in der Gemeinde Knetzgau angesiedelten Netzwerk Main-Projekts hat Anne Schmitt vom Flussparadies Franken 2023 erstmals zusammen mit Michael Bender von der Stiftung Living Rivers ein Main FlussFilmFest ins Leben gerufen. Und zwar in 14 Städten entlang des gesamten Flusses. Damit wird deutlich, dass der Main entlang seiner 500 km von der Quelle bis zur Mündung die Menschen miteinander verbindet aber auch in der gemeinsamen Verantwortung liegt. Fast 1.000 Besucherinnen und Besucher waren 2023 in den Kinos dabei.

Wassermonat März in der Region Bayreuth

Zu den Terminen in den Kinos gab es 2023 auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Kunstausstellungen, Führungen, Konzerte, Vorträgen und Umweltbildungsworkshops. Herausragend war das Engagement in der Region Bayreuth, wo Eva Rundholz als Regionalmanagerin zusammen mit vielen Partnern gleich den ganzen März als Wassermonat ausgerufen hat. Die Resonanz bei den mehr als 50 Veranstaltungen war mit über 2.500 Teilnehmenden überwältigend.

Für frei fließende Flüsse

Ein Schwerpunkt des ersten Main FlussFilmFestes war die Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit. Der WWF-Living-Planet-Report zeigt, dass die Population der Wanderfische in Europa in den letzten 50 Jahren um 93 % eingebrochen ist. Ein effektiver Ansatz dagegen ist der Rückbau nicht mehr genutzter Wehre. Dies konkret im Kino mit Beispielen gezeigt zu bekommen, motiviert zum Nachmachen. Und tatsächlich hat sich die Stadt- und Kreisrätin Susanne Bauer direkt nach der Kinovorstellung auf die Suche gemacht. Als Ergebnis wurde das Wehr Hainbronn (Stadt Pegnitz) beim WWF-Flussbefreier-Wettbewerb 2023 als eines von drei Wehren für den Rückbau ausgewählt.

Ein zweites Gewinner-Projekt ist der Rückbau einer Sohlschwelle an der Kleinen Paar. So passt es hervorragend, dass die Gemeinde Baar 2024 ebenfalls den Bayerischen Umweltpreis 2024 für die Wiederbelebung der Kleinen Paar erhält. Beim dritten Main FlussFilmFest 2025 werden beide Maßnahmen zusammen auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein.

Mein Main muss müllfrei sein

Unter dem Motto ein Fluss, ein Filmfest, ein CleanUp haben 2023 außerdem über 50 Gruppen von Creußen am Roten Main bis Rüsselsheim kurz vor der Mündung in den Rhein Müll gesammelt. Die gemeinsame, flussbezogene Internetseite macht die einzelnen Aktionen überregional sichtbar und ermöglicht ihre Vernetzung. Wer mitmachen will, kann sich geplanten CleanUps anschließen oder eine neue Gruppe gründen. Schon jetzt können Main CleanUp Aktionen für 2025 gemeldet werden.

Anne Schmitt