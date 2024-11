Bamberger Weihnachtsmarkt eröffnet am 26. November

Besucherinnen und Besucher können an den Adventssamstagen mit dem Bus kostenlos in die Innenstadt fahren.

Es duftet nach Glühwein, die große Weihnachtspyramide dreht sich, der Weihnachtsbaum aus dem Stadtwald ragt am Maxplatz festlich geschmückt in die Höhe: Auch in diesem Jahr sorgt der Bamberger Weihnachtsmarkt wieder für feierliche Adventsstimmung. Oberbürgermeister Andreas Starke eröffnet am Dienstag, 26. November 2024, um 18 Uhr mit Christkind Patrizia Engert, den Marktkaufleuten und Schaustellern am Maxplatz den Weihnachtsmarkt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Don-Bosco-Musikanten und der Kinderchor der Rupprechtschule.

Bis 23. Dezember laden 45 Marktstände am Maxplatz und Grünen Markt zum vorweihnachtlichen Bummeln und Genießen ein. Die bekannten Leckereien an den Glühwein- und Essensständen werden in diesem Jahr durch geräucherte Forellen einer Biofischzucht und Wein aus Österreich ergänzt. Auch Stände mit Lederwaren sowie Kunsthandwerk sind neu hinzugekommen. Wer am Freitag, 6. Dezember, den Weihnachtsmarkt besucht, darf sich auch über Schokolade vom Nikolaus freuen.

Der Weihnachtsmarkt hat montags bis donnerstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr, freitags und samstags jeweils von 9.30 Uhr bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. An der Langen Einkaufsnacht am Samstag, 7. Dezember, kann sogar bis 23 Uhr gebummelt werden.

Mit dem ÖPNV zum Weihnachtsbummel

Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg können sich in diesem Jahr über ein vorzeitiges ÖPNV-Geschenk freuen: An den vier Adventssamstagen (30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember) können diese nämlich in der Stadt und in Teilen des Landkreises Bamberg kostenlos mit dem Bus und den Zügen des öffentlichen Nahverkehrs fahren. Das Angebot gilt in den Tarifzonen 1100, 1105 und 1110 und somit neben der Stadt Bamberg auch für Fahrten im Landkreis ab Bischberg, Breitengüßbach, Hallstadt, Gundelsheim, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt und Stegaurach. Die Kosten für die Tickets übernimmt an diesen vier Tagen die Stadt und der Landkreis Bamberg mit den beteiligten Kommunen. Wer mit dem Auto nach Bamberg kommt, nutzt den P+R-Service der Stadtwerke Bamberg am Heinrichsdamm und der Kronacher Straße ebenfalls umsonst.