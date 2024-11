Vollsperrung der Kreisstraße BT 46 ab dem 18. November

Deckensanierung an der Teilstrecke Bindlacher Berg

Ab Montag, den 18. November 2024, um 7:00 Uhr beginnen die Arbeiten zur Deckensanierung der Kreisstraße BT 46 auf der Teilstrecke Bindlacher Berg. Die Sanierung erstreckt sich von der Einmündung des Kreisverkehrs am Bindlacher Berg in die Kreisstraße BT 46 bis kurz vor die Zufahrt zum Wohngebiet am Bindlacher Berg.

Die umfassende Erneuerung der Fahrbahndecke ist aufgrund erheblicher Alterserscheinungen zwingend erforderlich. Sichtbare Risse und Verdrückungen auf der Asphaltoberfläche machen eine vollständige Sanierung unabdingbar, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort auf diesem Streckenabschnitt langfristig zu gewährleisten. Die Arbeiten werden von der Firma Rädlinger durchgeführt.

Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Kreisstraße BT 46 zwischen dem Kreisverkehr Bindlacher Berg und dem Wohngebiet Bindlacher Berg vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung beginnt am 18. November und soll voraussichtlich bis zum 29. November 2024 andauern.

Während der Sperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr wird über die Staatsstraße ST 2460 in Richtung Bad Berneck sowie über die Kreisstraße BT 12 und die Staatsstraße ST 2163 in Richtung Dressendorf geleitet.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und längere Fahrzeiten einzuplanen. Für die durch die Bauarbeiten entstehenden Unannehmlichkeiten bitten die Verantwortlichen um Verständnis.