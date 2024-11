„Smart Talk“ zur Digitalisierung der Arbeitswelt in Bamberg

Mit den „Smart Talks“ sollen in Diskussion mit Expertinnen und Experten komplexe Themen für alle verständlich gemacht werden. Thematisch geht es dabei um verschiedene Aspekte der Digitalisierung, die sich in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens finden lässt. Am Donnerstag, 28. November, 18.15 Uhr, laden Smart City Bamberg und die Volkshochschule erneut in den Stadt:Raum, Promenadestr. 6a, Bamberg, ein, um ein aktuelles Thema zu diskutieren: Die Anpassung und Neuausrichtung der Arbeitswelt als Folge der digitalen Transformation.

Auf dem Podium sitzen vier Expertinnen und Experten: Stefan Trebes ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, die unter anderem Beschäftigte betreut, deren Arbeitsumfeld sich durch die Digitalisierung verändert. Lutz Eigenhüller vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung arbeitet mit Daten, die über die Digitalisierung und den Wandel der Beschäftigung erhoben werden. So kann er Hintergründe zu aktuellen Entwicklungen fundiert erklären. Christina Böhm ist geschäftsführende Gesellschafterin bei SR Malereiunternehmen. Sie brachte das Unternehmen auf den Weg der digitalen Transformation, sodass dort nun moderne Technologien und innovative (Automatisierungs-)Lösungen eingesetzt werden. Komplettiert wird das Podium durch Robert Falkenstein. Er ist KI-Trainer im Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk und begleitet dort Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen Transformation.

Moderiert von Sascha Götz, Programmleiter von Smart City, wird darüber diskutiert, wie Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den digitalen Wandel aktiv gestalten und bewältigen können. Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf die Anforderungen der digitalen Transformation vorbereiten? Welche Strategien tragen dazu bei, neue Fähigkeiten zu erlernen und das Neugelernte umzusetzen und stetig zu aktualisieren?