Senioren-Union CSU Forchheim zu Besuch im Medical Valley Center Forchheim

Auf Einladung des Geschäftsführers der Medical Valley Forchheim GmbH, Viktor Naumann, besuchte die Arbeitsgemeinschaft Senioren-Union CSU Forchheim das Medical Valley Center Forchheim zu einem Vortrag über die Entwicklung und Ziele des Medical Valley Centers. Unter den zahlreichen Gästen aus Forchheim befanden sich auch Mitglieder der Frauen-Union sowie CSU-Stadträte.

Herr Naumann eröffnete seinen Vortrag mit einem Rückblick auf die Gründung des Medical Valley Centers im Jahr 2013. Der damalige Oberbürgermeister Franz Stumpf hob damals das enorme Potenziale in der Medizintechnik für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Forchheim hervor. Mit der Förderung der Bayerischen Staatsregierung beim Bau des Medical Valley Centers Forchheim in Höhe von 10 Mio. Euro sah er den „Aufstieg des Wirtschaftsstandorts Forchheim in die Königsliga.“ Diese Vision hat sich bewahrheitet: Die Stadt Forchheim hat sich zu einer Hightech-Region der Medizintechnik in Bayern entwickelt; mit über 6.000 Beschäftigten in der lokalen Branche ist Forchheim der größte bayerische Medizintechnik-Produktionsstandort.

Stolz betonte Herr Naumann, dass das Medical Valley Center maßgeblich zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen habe. Das Center bietet innovativen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist die Neuromod Deutschland GmbH, die eine neuartige Behandlungsmethode für Tinnitus entwickelt hat, die bereits in den USA zugelassen wurde.

Besonders erfolgreich zeigt sich die transdisziplinäre Zusammenarbeit im Medical Valley, etwa mit den Wissenschaftorganisationen Fraunhofer-Institut, INAM e.V. und der lokalen Medizintechnik-Unternehmen – wie z.B. der Siemens Healthineers AG und der öffentlichen Hand. Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt die wissenschaftlichen Entwicklungen und die Forschung in der Region mit Fördergeldern und trägt damit zur Stärkung des Medical Valley Clusters bei. Zu den ambitionierten Zielen des Medical Valley Centers Forchheim zählen die weitere Ansiedlung von Med-Tech-Unternehmen und Zulieferern sowie die Schaffung eines Forschungszentrums, wie Viktor Naumann erläuterte.

Im Namen der Anwesenden dankte Klaus Rapp, Ortsvorsitzender der SeniorenUnion CSU Forchheim, Herrn Naumann mit einem kleinen Präsent für die eindrucksvolle Präsentation und wünschte dem Medical Valley Center weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung.