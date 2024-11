Polizeibericht Hochfranken vom 20.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unfallflucht – Zeugen gesucht

COBURG. Am Dienstagmittag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen blauen VW Passat, der in der Tiefgarage am Albertsplatz parkte. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro am hinteren Kotflügel des VWs und entfernte sich anschließend unerkannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Coburger Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 melden.

Radfahrer alleinbeteiligt gestützt und schwerstverletzt – Zeugenaufruf

COBURG. Mit schweren Verletzungen transportierte der Rettungsdienst am Montagabend einen 25-jährigen Radfahrer, nach einem Verkehrsunfall zunächst in die Notaufnahme des Coburger Klinikums und später aufgrund der schwere der Verletzungen, zur weiteren Behandlung, ins Uniklinikum Erlangen verbracht werden.

Dem Vernehmen nach, fuhr der Mann gegen 19:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Hutstraße in Richtung Frankenbrücke entlang und touchierte dabei den Bordstein. In Folge dessen flog er von seinem Rad und zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Fahrradhelm wurde zum Unfallzeitpunkt leider nicht getragen.

Wie es zu dem folgeschweren Sturz kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrradfahrers liegen vor.

Die Polizeiinspektion Coburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Coburger Polizeiinspektion zu melden.

Ladendiebstahl

EBERSDORF BEI COBURG, LKR. COBURG. Am Dienstagmittag versuchte eine 59-jähirge Dame in einem Einkaufsmarkt in der Frohnlacher Straße Lebensmittel von knapp neun Euro zu entwenden. Allerdings wurde Sie von einer aufmerksamen Zeugin dabei beobachtet, wie sie den Kassenbereich passierte und nur einen Teil der Ware bezahlte. Beim Verlassen des Marktes wurde sie von einem Mitarbeiter des Ladens auf den Diebstahl angesprochen und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife festgehalten. Die Dame versucht noch bis zum Eintreffen der Polizei die geklauten Artikel wieder loszuwerden, was ihr jedoch nicht gelang.

Die Coburger Polizisten ermitteln nun wegen Ladendiebstahls.

Polizeiinspektion Kulmbach

Pkw angefahren und geflüchtet

Kulmbach – Am Dienstag, im Zeitraum von 12 Uhr bis 12.34 Uhr, wurde ein blauer Mercedes mit Kulmbacher Kennzeichen durch einen bislang Unbekannten an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Abgestellt war das Fahrzeug in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz beim Kaufland, im Bereich des Eingangs. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Kronach

Trikot bestellt und nicht erhalten

Wilhelmsthal: Eine Frau aus dem Gemeindegebiet erstattete bei der Polizei Kronach Strafanzeige wegen Warenbetrugs. Die Geschädigte hatte vor rund 2 Wochen über das Onlineportal „Kleinanzeigen“ ein Trikot des 1. FC Köln erworben und den Kaufpreis in Höhe von 105,- Euro auf das Konto des Verkäufers überwiesen. Bis dato wurde das Bekleidungsteil nicht geliefert. Ein Kontakt zum Verkäufer ist offensichtlich ebenfalls nicht mehr herstellbar.