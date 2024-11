Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 20.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Montagabend und Dienstagfrüh wurde aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Fahrrad im Wert von ca. 3.800 Euro stand dort versperrt und wurde samt Schloss entwendet.

Im Laufe des Dienstags wurde ein in der Hans-Böckler-Straße abgestelltes Pedelec gestohlen. Das Fahrrad in der Farbe orange, der Marke Cube im Wert von ca. 3.000 Euro, stand dort abgesperrt in einem Vorgarten. Das Rad wurde samt Schloss entwendet.

Zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei Bamberg-Stadt Täterhinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Busfahrerin übersieht Fußgängerin

BAMBERG. Dienstagabend bog eine 50-Jährige, die einen Linienbus lenkte, vom ZOB nach links in die Franz-Ludwig-Straße ab und übersah dabei eine 45-Jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde davongeschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei erlitt sie zahlreiche Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in Klinikum Bamberg verbracht werden.

BMW komplett über Fahrzeugseite zerschrammt

BAMBERG. Auf dem Parkplatz des Nahkauf in der Caspersmeyerstraße wurde am Dienstag gegen 10:30 Uhr ein grauer BMW von Unbekannten angefahren und über die rechte Fahrzeugseite komplett zerschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro zu kümmern.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Wessen Auto wurde am OBI-Parkplatz angefahren?

BAMBERG. Dienstagnachmittag erschien eine 32-Jährige in der Zentralwache der Polizei Bamberg und teilte mit, im Laufe des Vormittags auf dem Großparkplatz des OBI Baumarktes am Laubanger ein Fahrzeug angefahren zu haben. Leider konnte die Dame keine Angaben zu Fabrikat oder Farbe des Autos machen, auch ein Kennzeichen ist ihr nicht bekannt. Ein angebrachter Zettel, könnte aufgrund des Wetters evtl. nicht mehr lesbar sein, oder aber auch weggeflogen sein.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach dem Fahrer des beschädigten Fahrzeugs oder nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Fahrzeuge blieben stehen, Fahrverbot folgt

BAMBERG. Im Laufe des Dienstags durften drei Männer nach Verkehrskontrollen im Stadtgebiet ihre Fahrzeuge stehen lassen. Ein 32-Jähriger war mit seinem Pedelec unter Einfluss von Crystal Meth unterwegs. Ein 23-Jähriger mit seinem Mofa unter Einfluss von Cannabis und ein 33-Jähriger war mit seinem Sprinter mit 0,68 Promille am Steuer aufgegriffen worden. Allen wurde die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt. Sie werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfallfluchten

WALSDORF. In der Zeit von Freitagabend bis Montagvormittag ereignete sich in der Schulstraße ein Unfall mir Fahrerflucht. Ein Unbekannter touchierte einen geparkten BMW und verlies trotz eines Sachschadens in Höhe von ca. 2.500 Euro unerlaubt den Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

ZAPFENDORF. In der Schulstraße kam es am Dienstag, um 18.50 Uhr, zu einen Unfall. Beim Ausparken fuhr ein Unbekannter einen Pkw, Toyota/Europe an und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden beträgt ca. 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall mit Fahrerflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Nachtspeicheröfen im Wald entsorgt

Michelsberger Wald Am Wochenende zwischen dem 15. – 18.11.2024 wurden an einer Weggabelung zwischen Bamberg/Gaustadt und Rothof/Bischberg zwei Nachtspeicheröfen illegal entsorgt. In den über 200 kg schweren Öfen, welche bis 1972 gebaut wurden, war Dämmung aus asbestfaserhaltigem Material verbaut, was deren illegale Entsorgung zu einer Straftat macht. Sollte kein Verantwortlicher durch die Wasserschutzpolizei Bamberg ermittelt werden können muss für deren Entsorgung die Allgemeinheit aufkommen. Daher werden Zeugen gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-590 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Aufmerksamer Passant entlarvt Betrüger

BAYREUTH. Pärchen sammelt Spenden mit gefälschten Spendenlisten.

Am gestrigen Tag, gegen 12:30 Uhr, verständigte ein 70-jähriger, pensionierter Polizeibeamter aus Eckersdorf seine ehemaligen Kollegen, da ihm auffiel, dass ein junger Mann und eine Jugendliche im Bereich der Einkaufsmärkte, in der Otto-Hahn-Straße, Spenden sammelten. Wie sich herausstellte, hatte er sich den den richtigen Riecher beibehalten, denn die beiden Sammler waren mit gefälschten Spendenlisten unterwegs. Die Betrüger zeigten sich geständig und gaben an, durch diese Sammlungen und Bettelei ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die bereits eingenommenen Gelder wurden eingezogen, zudem war ein Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung eingeleitet worden.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Ein 19-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag die Bayreuther Straße aus Ebermannstadt kommend. Aufgrund eines Sekundenschlafes geriet er von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 31-Jährigen zusammen. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. An den beiden PKWs entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,00 EUR.

Unfallfluchten

Forchheim. Eine 42-Jährige parkte am Dienstagnachmittag ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Allee. Eine bislang unbekannte weibliche PKW-Fahrerin touchierte beim Einparken den Toyota der 42-Jährigen und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und auch eine Videoüberwachung ist vorhanden. An den beiden PKWs entstand ein Sachschaden von ca. 4.000,00 EUR.

Wiesenthau. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 58-Jähriger die Kreisstraße FO 2 in Richtung Kirchehrenbach. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer kam ihm entgegen und die beiden Außenspiegel touchierten sich. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Forchheim. Am Jaguar des 58-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR. Die Polizeiinspektion Forchheim bittet um hilfreiche Zeugenhinweise (Tel. 09191/7090-0).

Sonstiges

Effeltrich. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter einen Holzzaun in der Straße Zur Zeile beschädigt, um in das dortige Grundstück zu gelangen. Auf einer Wiesenfläche konnten Fußabdrücke festgestellt werden. Zu einem Entwendungsschaden ist es nicht gekommen. Am Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 EUR. Hinweise zum flüchtigen Täter nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Polizeiinspektion Lichtenfels

– Fehlanzeige –