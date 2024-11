Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 20.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Papiertonnen in Brand gesetzt

Heroldsberg – In der Nacht von Dienstag, den 19.11.24, auf Mittwoch, den 20.11.24, gegen 02.00 Uhr, wurden im Bereich der Straße Zum Blech und der Adam-Kraft-Straße mehrere Papiertonnen von einem unbekannten Täter in Brand gesetzt, wodurch auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw beschädigt wurde. Zwei Papiertonnen brannten gänzlich aus, und mussten durch die FFW Heroldsberg gelöscht werden. Bei weiteren 3 Papiertonnen erlosch der Brand von allein, jedoch wurden die Tonnen durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09131/9884214 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Eckental – Am 18.11.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw ordnungsgemäß in der Mohnstraße 9, im Ortsteil Brand, auf dem Parkplatz der dortigen Krankengymnastik. In diesem Zeitraum wurde der schwarze Pkw, Skoda, im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Der Unfallverursacher entfernte anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der PI Erlangen-Land unter 09131 98842-14 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Möhrendorf – Am 14.11.2024, zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf einen Stützpfeiler eines Carports auf und floh daraufhin vom Unfallort. Der Sachschaden am Pfeiler beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der PI Erlangen-Land unter 09131 98842-14 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Bereits im Oktober wurde bei einer Gastronomie am Marktplatz ein Außentisch durch einen unbekannten Täter entwendet. Am vergangenen Samstag wurde am späten Abend nunmehr auch ein Außenstuhl i.W.v. 50 Euro gestohlen. Anhand von Videoaufzeichnungen ist erkennbar, dass es sich bei dem Dieb des Stuhles um eine männliche Person handelt, welche etwa 180 cm groß und von dünner Statur ist. Der Täter trug eine dunkle Jacke, helle Jeanshose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Hinweise zu ihm nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Tankbetrüger gefasst

Ein auf der Durchreise befindlicher Autofahrer tankte am Mittwoch um 02.00 Uhr beim Autohof in Gremsdorf ohne zu bezahlen und wurde dann im Zuge einer polizeilichen Fahndung im Bereich Laaber kurz vor Regensburg geschnappt. Die Tankung im Wert von knapp 100 Euro büßte der Mann mit einer sogenannten Sicherheitsleistung. Er musste im Vorgriff auf die Strafe 1000 Euro hinterlegen, da er innerhalb eines Jahres schon das dritte Mal in gleicher Weise aufgefallen war.