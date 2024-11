Neuer Natur-Kalender über das Coburger Land veröffentlicht

Fotografen spenden ihre Fotos für den guten Zweck

Der neue Naturkalender für 2025 des LBV Coburg mit den schönsten Naturfotos aus dem Coburger Land ist ab sofort an verschiedenen Verkaufsstellen im Coburger Land erhältlich. Der Kalender wird jedes Jahr von der Arbeitsgruppe Naturfotografie des LBV Coburg in einem Fotowettbewerb zusammengestellt. Dabei stellen die Fotografen ihre Fotos kostenlos zur Verfügung, damit der Verkaufserlös des Kalenders zu 100 Prozent dem Naturschutz im Coburger Land zugute kommt.

In der Coburger Kreisgruppe des gemeinnützigen Naturschutzvereins hatte sich 2019 eine Gruppe Naturfotografen zusammengefunden, die seitdem sehr aktiv ist: Die Naturliebhaber tauschen sich fast täglich über eine Whatsapp-Gruppe über ihre Fotos aus, haben dabei einige bemerkenswerte Neufunde von Arten im Coburger Land gemacht, haben die eigene Homepage www.naturfoto-lbv-coburg.de programmiert und haben bei den Coburger Wanderfalken in der Morizkirche nicht nur eine Webcam installiert, sondern auch noch einen viel beachteten Dokumentarfilm darüber erstellt. Im Sommer 2024 zeigten 14 der LBV-Naturfotografen in Coburg eine Auswahl ihrer besten Motive im Rahmen der Fotoausstellung „Fokus Natur“, die viel positive Resonanz bekam.

Nun hat die rührige ehrenamtliche Arbeitsgruppe nach einem Fotowettbewerb zum fünften Mal in Folge einen Naturkalender aufgelegt. In diesem Jahr wurden 137 Bilder eingereicht, wieder eines schöner als das andere. Vorgabe für die Einsendung der Bilder war, dass diese in der Natur des Coburger Lands und in den angrenzenden Landkreisen im Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2024 aufgenommen worden waren. Alle mitwirkenden Fotografen haben über ein Bewertungsverfahren die schönsten Bilder für den Kalender ausgesucht. Das Spektrum der Siegerbilder ist sehr breit gefächert: Es reicht von Reptilien, Amphibien, Insekten bis hin zu einer ganzen Reihe von Vögeln und Landschaftsbildern. Alle Bilder werden von den Fotografen kostenlos für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Alle Einnahmen kommen also zu 100 Prozent dem Naturschutz im Coburger Land zugute.

Der Kalender kostet wie im Vorjahr 19 Euro. Auch das Format hat sich bewährt, sagt Thomas Tippelt, Geschäftsstellenleiter des LBV Coburg: „Der Kalender ist zweiseitig bedruckt und lässt sich so auch im Format DINA2 aufhängen. Auf den Rückseiten der Monatsbilder sind jeweils Bilderkollagen zu sehen, um mehr Fotos honorieren zu können. Die Kollagen sind thematisch sortiert und werten den Kalender zusätzlich auf.“ Der LBV Coburg freut sich über jedes verkaufte Exemplar. „Wer die Natur und das Coburger Land liebt und sich gleichzeitig für den guten Zweck einsetzen möchte, dem sei der Kalender wärmstens empfohlen. Durch die Vielfalt an Fotos ist der Kalender auch sehr lehrreich und zeigt, wie schön unsere Region ist.“ Der Kalender mit den beeindruckenden Naturfotos wird ab sofort an mehreren Standorten im Coburger Land verkauft: in der Buchhandlung Riemann am Coburger Marktplatz, im Naturkundemuseum, in der Buchhandlung Stache in Neustadt bei Coburg, in der Hausarztpraxis Herold in Rödental oder beim LBV direkt über ein Bestellformular auf der Internetseite www.coburg.lbv.de.

Der Foto-Arbeitsgruppe des LBV Coburg kann man sich gerne noch anschließen. „Vielen Naturfotografen fehlt ein Netzwerk, mit dem sie sich über Ihr Hobby austauschen können“, erzählt Urs Leuthäusser, der vor fünf Jahren zusammen mit Bastian Forkel die Arbeitsgruppe Naturfotografie gegründet hat, um sich mit anderen Naturfotografen zu besprechen, Wissen weiterzugeben, zusammen auf fotografische Streifzüge zu gehen und gemeinsam Arten zu bestimmen. Viele der Aktiven aus der Arbeitsgruppe engagieren sich beim LBV auch in weiteren ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern, zum Beispiel bei der Leitung der Arbeitsgruppen Ornithologie und Herpetologie, der Wasservogelzählung sowie im Eulenschutz. „Allen Fotografen ist klar, dass sich Naturschutz nicht nur um schöne Bilder drehen kann“, sagt Urs Leuthäusser. „Nichtsdestotrotz bleibt die Kamera bei allen Aktivitäten in Reichweite. Sinnvolles Tun muss ja auch dokumentiert werden.“ Wer sich gerne den Naturfotografen anschließen möchte, der wendet sich an urs.leuthaeusser@lbv.de.