Nächstes Derby für den FCE Bamberg

Der FC Eintracht Bamberg gastiert am Samstag, 23. November, beim 1. FC Schweinfurt. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im Sachs-Stadion.

„Wir sind nun in einer anderen Situation“

Der FC Eintracht Bamberg steht nach der 0:3-Niederlage im Oberfrankenderby gegen die SpVgg Bayreuth weiterhin auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Die Domreiter haben im bisherigen Saisonverlauf 15 Punkte in 20 Ligaspielen gesammelt und haben damit aktuell zwei Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Für die Domreiter steht nun das letzte Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr an. Dabei trifft der FCE im Derby auf den Spitzenreiter aus Schweinfurt. Gegen die Schnüdel gewannen die Domreiter in der laufenden Saison bereits zweimal. In der Liga drehte das Team von Cheftrainer Jan Gernlein das Hinspiel im Fuchs-Park-Stadion nach einem 0:1-Rückstand noch zu ihren Gunsten (2:1). Im Pokal-Viertelfinale gewannen die Domreiter Anfang Oktober abermals nach 0:1-Rückstand (3:1).

„Beide Siege waren für uns genauso außergewöhnlich und schön, wie sie auch glücklich waren. Wir sind nun in einer anderen Situation. Wir wissen, dass wir arbeiten und punkten müssen. Da ist egal was war, aber eben auch egal, wer auf uns wartet“, sagt Gernlein.

Das ist der Gegner: 1. FC Schweinfurt 1905

Der 1. FC Schweinfurt spielt seit 2013 in der Regionalliga Bayern. Die vergangene Saison schlossen die Schnüdel auf dem elften Platz ab. Aktuell rangieren die Unterfranken auf dem ersten Platz und haben mit bereits 45 Treffern die beste Offensive. Zuletzt kam Schweinfurt jedoch nicht über ein 1:1 beim TSV Buchbach hinaus.

„Bemerkenswert, wie konstant sie diese Runde spielen und vor allem wie ruhig der Verein nach außen wirkt. Mich freut es für einige meiner alten Jungs, dass sie wieder Spaß am Spiel und vor alle, Spaß am dortigen Miteinander haben. Sie werden auf jeden Fall alle Sinne für Samstag geschärft haben“, sagt Gernlein über den 1. FC Schweinfurt, bei dem er einst selbst an der Seitenlinie stand.

Der Trainer der Schweinfurter ist seit dieser Saison Victor Kleinhenz. Der 33-Jährige betreute zuletzt die U-19 Auswahl des FC Augsburg. Top-Torschütze in dieser Saison ist bisher Sebastian Müller mit zehn Treffern.

Das Personal

Die Domreiter müssen weiterhin auf Simon Kollmer, Andreas Mahr und Ben Olschewski verzichten. Außerdem fehlt Sebastian Valdez nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Bayreuth.