Monatsversammlung des LBV Coburg

Naturschutz-Neuigkeiten aus dem Coburger Land

Wer erfahren möchte, was beim LBV Coburg in Sachen Naturschutz läuft, der ist herzlich zur nächsten Monatsversammlung am Dienstagabend, 26. November, in Dörfles-Esbach eingeladen. Im ersten Teil der Serie „Naturschutz-Neuigkeiten aus dem Coburger Land“ berichten traditionsgemäß die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen der Kreisgruppe über ihre Highlights und Projekte des vergangenen Jahres. Um 19.30 Uhr geht es los im Landgasthof Kaiser, Neustadter Straße 24 in Dörfles-Esbach. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm stehen Vorträge der Arbeitsgruppen „Storchenschutz“, „Streuobst“ und „Herpetologie“ (also die Amphibien- und Reptilienkunde) sowie die Arbeitsgruppe „Naturfotografie“, die ihren neuen Naturkalender vorstellen wird. Zudem präsentiert auch das Team der Greifvogelauffangstation ihre Highlights des vergangenen Jahres, und die Arbeitsgruppe „Wald“ stellt ihre Projekte vor. Zuletzt wird es auch Informationen über die aktive Umweltbildung von Seiten der Geschäftsstelle im Coburger Land geben.

Wer nicht nach Dörfles-Esbach kommen kann, der kann sich über den Zugangslink https://t1p.de/naturschutzonline digital zuschalten. Der gemeinnützige Naturschutzverein freut sich über rege Teilnahme!