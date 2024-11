Konzert mit „Cash and Carry On“ in Baiersdorf

Johnny Cash und die wohl tiefste Stimme des Südens mit viel Zeit für Gefühle

Am Samstag, 23. November um 20 Uhr sind alle Jonny Cash-Liebhaber in das Kulturzentrum Jahnhalle By Ayla (Jahnstraße 11) herzlich zum Konzert mit „Cash and Carry On“ herzlich eingeladen!

Liedermacher, Kinderliedermacher, Autor, Trau- und Trauerredner und seit 2013, mit dem 10. Todestag von Johnny Cash, als alles in einem Wirtshaus in Ingolstadt anfing, unterwegs. Unnachahmlich gibt er die größten Hits der großen Countrylegende wieder und unterhält das Publikum auf charmante Weise. Mal solistisch, mal mit Band und meistens etwas tiefer als das Original.

Bei Voice of Germany unter 700 Teilnehmern im Vorfeld auf Platz 3, Warmupper bei Bayern Drei im Jahre 2023, Moderator für verschiedene regionale TV und Radiosendungen. Nicht umsonst nannte er einmal eines seiner zahlreichen Programme: „Meine Stimme habt Ihr.“

Höhepunkte seiner Karriere waren tatsächlich Kinderauftritte in Potsdam vor ca. 7.000 Kindern oder am Leipziger Flughafen vor ca. 2000 Kindern sowie auch das ausverkaufte Stadttheater Ingolstadt mit Johnny Cash Songs und Cash and Carry On.

Am 23. November 2024 kommt er also mit wunderbaren Musikern in toller Besetzung am Gesangsmikro, Saxophon, Schlagzeug, E-Gitarre und Gitarre nach Baiersdorf in die Jahnhalle und präsentiert auch drei seiner eigenen Songs mit viel Gefühl.

Konzert mit „Cash and Carry On“

Samstag, 23. November um 20 Uhr

Einlass ist um 18.30 Uhr (freie Platzwahl).

Kulturzentrum Jahnhalle By Ayla, Jahnstraße 11 in Baiersdorf

Karten erhalten Sie bei folgenden Vorverkaufsstellen in Baiersdorf: Lotto Kleeblatt (Am Kreuzbach 1) Kulturzentrum Jahnhalle (Jahnstraße 11) per Mail unter eric.damster@outlook.de

Kartenpreise: VVK: 22,00 €, AK: 24,00 €