Friedrich Brandl ist „Künstler der Metropolregion“

Der Amberger Lyriker und ehemalige Hauptschullehrer Friedrich Brandl ist von der Jury des Forums Kultur der Metropolregion Nürnberg zum Künstler des Monats gekürt worden.

Friedrich Brandl, der seit 1983 Lyrik, Erzählungen und Theaterstücke verfasst, hat mit zahlreichen Veröffentlichungen, oder in Gedichtbänden und Zeitschriften auf sich aufmerksam gemacht. Ein Teil seiner Gedichte wurde ins Französische und Tschechische übersetzt, was seine internationale Reichweite unterstreicht. Einige seiner Werke sind in Mundart verfasst.

Der gebürtige Amberger hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz im Bereich Literatur im Jahr 2013 und den Preis „Brückenbauer“ des Centrum Bavaria Bohemia Schönsee im Jahr 2014 für seine Verdienste in der deutschtschechischen kulturellen Zusammenarbeit. Friedrich Brandl setzt sich unermüdlich für die deutsch-tschechische Freundschaft ein. In seinen Werken thematisiert der ehemalige Hauptschullehrer immer wieder persönliche Erlebnisse: von der Kindheit nach dem Krieg über die Jugend in den 1960er Jahren und Lebenserinnerungen bis hin zum Altern. Dabei nimmt er seine Leserinnen und Leser mit auf eine emotionale Reise mit starkem Heimatbezug. Seine Gedichte und Erzählbände sind liebevoll illustriert und gelten als kleine Meisterwerke aus Wort und Bild.

Ein besonderer Aspekt der Ehrung als Künstler der Metropolregion ist die Rückkehr zu den Wurzeln: Vor 40 Jahren fand die erste Lesung von Friedrich Brandl in der Stadtbibliothek Amberg statt, was den Kreis seiner künstlerischen Laufbahn auf eindrucksvolle Weise schließt. Dort Im Rahmen eines festlichen Benefizabends für den lichtung verlag überreichte Bürgermeister Martin Preuß die Urkunde.