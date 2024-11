Ersatzneubau der Deichselbachbrücke im Landkreis Bamberg wird mit 770.000 Euro gefördert

Der Landkreis Bamberg erhält zum Jahresende erneut eine bedeutende finanzielle Förderung: Die Regierung von Oberfranken fördert die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und hat dazu für den Ersatzneubau der Deichselbachbrücke südlich Frankendorf im Zuge der Kreisstraße BA 12 nun eine Förderung von 770.000 Euro bewilligt.

Mehr Verkehrssicherheit durch Brückenneubau

Der Ersatzneubau der Deichselbachbrücke am südlichen Ortseingang von Frankendorf bildet den ersten Bauabschnitt für den geplanten Ausbau der gesamten Ortsdurchfahrt.

Die Brücke wurde in ihrer Tragfähigkeit erhöht und gleichzeitig von 6,00 Meter auf 6,50 Meter zwischen den Bordsteinen verbreitert. Diese Maßnahme erhöht nicht nur die Sicherheit bei der Begegnung breiter Fahrzeuge, sondern verbessert auch die Sichtverhältnisse. Aufgrund der Lage des Bauwerks in einer relativ engen Kurve kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Zudem wurde die westliche Seite der Brücke mit einem 2,00 Meter breiten Gehweg ausgestattet, was die Verkehrssicherheit zusätzlich erhöht.

Gesamtkosten und Förderhöhe

Die veranschlagten Gesamtkosten betragen rund 1,13 Millionen Euro, von denen rund 1,10 Millionen Euro zuwendungsfähig sind. Der bewilligte Zuwendungsbetrag in Höhe von 770.000 Euro bedeutet einen Fördersatz von 70 Prozent aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Art. 2 BayGVFG). Die Mittel stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und werden vom Bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt.

Der Auftrag wurde bereits am 31.03.2024 vergeben – die Restarbeiten laufen derzeit noch. Die gesamte Baumaßnahme endet laut Bauvertrag des Landkreises Bamberg im Frühjahr 2025.