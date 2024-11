CSU-Ortsvorsitzendenkonferenz im Bundeswahlkreis Erlangen

Die Vorbereitung der Bundestagswahl stand im Mittelpunkt der gemeinsamen Ortsvorsitzendenkonferenz. Der CSU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Erlangen, Dr. Konrad Körner, analysierte die aktuelle bundespolitische Lage und ging mit der Ampel-Koalition scharf ins Gericht: „Die Ampel hat sich aus der Regierung verabschiedet, wie sie die letzten drei Jahre regiert hat – chaotisch.“

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit sieht Körner die CSU bestens aufgestellt: „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und dank unseres starken Teams in den beiden CSU-Kreisverbänden bereit, sofort loszulegen.“ Für den anstehenden Wahlkampf setzt er klare Prioritäten: Deutschland wieder in Ordnung bringen, die Wirtschaft wieder ankurbeln, Deutschlands Sicherheit gewährleisten und die illegale Migration beenden.

Ein besonderes Augenmerk wollen die CSU-Verbände neben den CSU-Themen auch auf das neue Wahlrecht legen. Wichtig sei, den Bürgern klarzumachen, dass Erst- und Zweistimme nicht gesplittet werden dürfe, weil sonst die Erststimme mit dem Ampel-Wahlrecht nichts mehr wert sei.

„Wir sind startklar und entschlossen, die Zukunft aktiv mitzugestalten und Verantwortung für unser Land zu übernehmen“, erklärte Körner abschließend. Mit einem kurzen, intensiven Wahlkampf und einem klaren Kurs will die CSU ihren Beitrag dazu leisten, Deutschland wieder in eine stabile und erfolgreiche Richtung zu lenken und dafür Sorge tragen, dass der Bundeswahlkreis Erlangen stark in Berlin vertreten ist.