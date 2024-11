Benefizveranstaltung in Bamberg zum Welt-Aids-Tag

Der 1. Dezember markiert den jährlichen Weltaidstag, einen bedeutenden Anlass, um Solidarität mit Menschen weltweit zu zeigen, die von HIV/AIDS betroffen sind. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen HIV/AIDS“ gilt es, weiterhin die Aufmerksamkeit auf diese global bedeutende Gesundheitskrise zu lenken und die Bemühungen zu verstärken, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Trotz erheblicher Fortschritte im Bereich der Prävention und Behandlung bleibt HIV/AIDS eine Realität, mit der viele Menschen auch in Deutschland konfrontiert sind. Der Weltaidstag bietet eine Gelegenheit, unsere gemeinsame Verantwortung zu betonen und Vorurteile abzubauen und dafür sorgen, dass Menschen mit HIV/AIDS ohne Furcht vor Diskriminierung leben können.

Anlässlich des Weltaidstages laden die AIDS-Beratung Oberfranken, das Gesundheitsamt Bamberg und die Stadtbücherei Bamberg, zu einer Benefizveranstaltung mit dem Improtheater „Pipperlapupp“ ein.

Bei dieser besonderen Form des Theaters ist alles improvisiert! Dabei ist auch das Publikum gefragt, denn die Vorgaben der Zuschauer werden von den Spielern in die Szenen eingebaut und geben den Rahmen. Jede Szene ist einmalig, nichts ist vorhersehbar! Nur eines ist sicher: Lachen ist vorprogrammiert!

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 28.11.2024, um 19:00 Uhr, in der Stadtbücherei Bamberg, Obere Königstrasse 4a in Bamberg. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten und kommen dem Verein Anam Cara Network e.V. und dem „Rose Education Centers“ in Moshi/Tansania zugute.