40 Jahre Schießsportgruppe der KSK Ramlesreuth

1984 aus der Taufe gehoben kann die Sportschießgruppen der Soldatenkameradschaft 2024 ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Sieben begeisterte Sportschützen um Helmut Moller waren es, so erinnert sich Sportschützenwart Manfred Kauper, die sich im März 1984 zusammenfanden, um einem gemeinsamen Hobby zu frönen.

Noch im Jahr 1984 wuchs die Sportschießgruppe um drei weitere Schützen an. Dank der vorbehaltlosen Unterstützung durch den Verein konnte die Sportschießgruppe in die vollen gehen. Von Anfang an stand die Kameradschaft voll hinter ihrer Sparte und stattete sie mit 500 DM aus. Wie das Protokoll der Jahreshauptversammlung belegt, wurden 291 DM für Standgebühren und 209 DM für Munition ausgegeben. Mit Euphorie und Begeisterung waren sie in den Schießbetrieb gestartet. Stattliche 17 Übungsschießen wurden im Laufe des Jahres organisiert und 5000 Schuss abgegeben, wie Moller seinerzeit in der Generalversammlung nicht ohne Stolz berichten konnte. Bereits im August 1984 traten die Kameraden als Mannschaft beim Kreispokalschießen in Neusorg an und belegten Platz sieben von neun Mannschaften. Mollers Wunsch, dass sich die „rege Teilnahme“ 1984 fortsetzen möge, sollte nicht nur im darauffolgenden Jahr in Erfüllung gehen. 1987 übernahm Martin Biersack die Leitung der Sparte. In seine Fußstapfen trat 2000 Manfred Kauper, der die Abteilung weiter auf die Erfolgsspur führte.

Anlässlich des Jubiläums sind die Mitglieder zu einer Feierstunde am kommenden Samstag, 23. November, ins Häusl eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr. Der Jubiläumsabend wird den würdigen Rahmen bilden, Kauper sowie Gründungsmitglieder und langjährige Mitglieder auszuzeichnen.

Jahr für Jahr trainieren die Sportschützen regelmäßig auf den Schießbahnen des Schützenvereins Immenreuth. Sie nehmen am Kreisvergleichsschießen des Kreisverbandes des Bayerischen Soldatenbundes sowie am Bürgerschießen teil. Sie ermitteln und küren alljährlich ihre Vereinsmeister. Erst jüngst hatte die Soldatenkameradschaft ihre besten Schützen und Vereinsmeister ausgezeichnet. Dabei bestätigte sich einmal mehr die aktive und harmonische Gemeinschaft sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Sportschießgruppe. 20 Mitglieder zählt sie aktuell. Ihre Schützen gehören sowohl im Gemeindegebiet wie auch auf der Kreisverbandsebene Kemnath zu den Besten. Vorsitzender Bernhard Kopp, Schießsportwart Manfred Kauper, Kreisvorsitzender Thomas Semba und Bürgermeister Christian Porsch kürten die Vereinsmeister 2023/2024 mit Pokal und Urkunde. Dabei hatte mit einem Doppelsieg sowohl in der Disziplin KK-Gewehr (219) wie in der Disziplin KK-Pistole (136) Matthias Pirner für einen Überraschung gesorgt. Vizemeister wurden Wolfgang Ackermann (218) und Joachim Klant (134). Schützenkönig 2024 wurde Wolfgang Ackermann, gefolgt von Michael Ackermann. Mit Michael Ackermann auf Platz sieben und Matthias Pirner auf Platz zwölf unter 37 Einzelschützen stellte die Kameradschaft bei der Kreismeisterschaft KK-Gewehr die besten Schützen im Gemeindegebiet. Michael Ackermann und Matthias Pirner belegten Platz 12 und 20 unter 40 Einzelschützen mit der KK-Pistole. In der Mannschaftswertung rangieren die Ramlesreuther auf Platz fünf und sechs unter 14 Startmannschaften.

Auch beim Bürgerschießen hatten die Schützen ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Für eine faustdicke Überraschung sorgte dabei Maria Kopp als Vizemeisterin in der Damenklasse unter 30 Starter mit einer 93er Serie. Vizemeister wurde die Mannschaft mit Dieter Wolfohr, Franz-Joseph Brandl und Michael Ackermann und Dritter die Mannschaft mit Markus Günther, Dieter Wolfohr und Bernhard Kopp in der Herren-Altersklasse unter 13 Mannschaften. Unter 38 Mannschaften belegten Matthias Pirner, Michael Ackermann und Wolfgang Ackermann Platz fünf in der Herren-Schützenklasse.