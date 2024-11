Weismainer Scheunenmarkt – Hobbykünstler laden ein

Am Sonntag, 24. November, ist es wieder soweit: Um 11.00 Uhr wird das Tor der Fuchs-Scheune am Weismainer Kastenhof für den Scheunenmarkt aufgeschoben, heuer bereits zum fünften Mal. Wieder haben Hobbykünstler und Kunsthandwerkerinnen mit viel Freude und Kreativität auf diesen Tag hingearbeitet, um Besucherinnen und Besuchern eine Auswahl ihres Könnens zu präsentieren. Egal ob Holzfiguren, Sterne, Kissen, Kränze, Mützen oder Kerzen – wie in den Vorjahren ist für jeden etwas dabei.

Für viele ist der Markt in Weismain mittlerweile ein beliebter Treffpunkt, um sich gemeinsam auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen, denn wer durch die Tischreihen in der Scheune schlendert, findet bestimmt schon ein passendes Weihnachtsgeschenk oder eine schöne Dekoration für den Advent.

Doch was ist das Besondere an diesem Markt? Ist es das einzigartige Flair der zur ehemaligen Brauerei Fuchs gehörenden Scheune? Ist es der Charme des Weismainer Kastenhofs? Oder sind es die mit viel Herzblut und Liebe gebastelten Kleinigkeiten? „Die Mischung macht’s“, meint Stefanie Bornschlegel, die den Markt von Anfang begleitet und organisiert. In diesem Jahr war die Nachfrage so groß, dass auch außen vor der Scheune zahlreiche Stände aufgebaut sein werden.

Und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Örtliche Vereine und der Weismainer Kindergarten Sankt Anna stehen für die Bewirtung des kleinen Hungers oder Dursts bereit. Direktvermarkter werden ebenfalls vor Ort sein.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist die Krippenausstellung im Hotel „Alte Post“ am Marktplatz, die die Weismainer Krippenfreunde zusammengestellt haben. Sie ist ebenfalls von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und in jedem Fall einen Besuch wert. Mit viel Liebe zum Detail und großer Handwerkskunst haben die Krippenbauer wieder kleine Kunstwerke geschaffen, die faszinieren und begeistern.