Weihnachtsmarkt des Kindergartenfördervereins in Speichersdorf

Am Sonntag, 24. November, um 10 Uhr, öffnet der 28. Weihnachtsmarkt des Kindergartenfördervereins in der Sportarena wieder seine Pforten. Um 11 Uhr wird er vom Speichersdorfer Christkind und seinem Engel offiziell eröffnet.

Im Januar 1995 gegründet war von den Mitgliedern des Kindergartenförderverein noch im selben Jahr, im November 1995, eines der seither größten und beliebtesten kulturellen Highlights im Veranstaltungskalender ins Leben gerufen worden. 2020 und 2021 machte Corona der 25-jährigen Jubiläumsfeier und dem Publikumsmagneten des Vereins einen Strich durch die Rechnung. Doch 2025 wird die Jubiläumsfeier nachgeholt und mit vielen Überraschungen gebührend gefeiert, kündigen Vorsitzende Heike Geier und Kassier Lothar Büringer schon mal an.

Nach den Corona-Einschränkungen kann nun in der Halle wie vor dem Foyer alles weitgehend wieder seinen normalen Gang nehmen. Die Vorbereitungen des Organisationsteams laufen auf Hochtouren. Knapp 70 Aussteller von Mehlmeisel bis Fürth, von Weiden bis Bayreuth werden es dieses Mal sein, die am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr, unter dem Motto „Gebasteltes und Genähtes, Blumiges und Holziges für Advent und Weihnachten“ in und vor der Dreifachturnhalle sowie im Foyer Adventsdekorations- und Weihnachtsartikel sowie manchen Leckerbissen aus eigener Produktion anbieten werden.

Im Angebot des Weihnachtsmarktes werden die Gäste moderne und traditionelle Weihnachts- und Adventsdekorationen finden. Unter den Fieranten sind 20 Aussteller, die schon 20 Jahre und länger dabei sind. „Einige waren früher schon mal da und kehren wieder zurück", freut sich Lothar Büringer. Nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr ist zum einen Anja Kopp aus Kastl und ihre Schwester Annette Schmidt aus Kirchenpingarten mit ihrer Beton-Deko wieder dabei. Zum anderen der Verein Asante e.V. um Susanne Birkle mit Produkten aus dem Frauenprojekt in Kenia wie perlenbesetzte Weihnachts- und Schutzengelchen, genähte Taschen und Häkelartikel. Neben sieben Wiederkehrern gehören Anbieter wie die Windischenlaibacher Gärtnerei um Harald Bauer und die christliche Bibelóthek von Ruth Brehm gleichsam zu den Fieranten der ersten Stunde. Seit elf Jahren dabei ist die Schlaganfallselbsthilfegruppe mit Angela Fraunholz, Helga Ehl, Marga Rupprecht und Anna Müller mit selbstgemachten Orangenpunsch sowie selbst gebastelten Weihnachtskugeln. Auch die Kinderkrebshilfe Oberpfalz um Monika Pregler wird neben selbstgebastelten Dekorationsartikeln eigens frische Küchla backen. Beim katholischen Pfarrgemeinderat und Frauenbund um Gisela Schmidt und Anni Wilfling wird es Eine Welt Waren geben. Begehrte Weihnachtsgeschenke werden die Tickets der Bürgerstiftung Lebensfreude für die nächsten vier kulturellen Highlights in der Sportarena sein. Am Freitag, 16. Mai 2025, gastiert das boarische Urviech BOBBE, am Samstag, 1. November 2025 der satirische Kabarettist Erwin Pelzig, am Montag, 5. Januar 2026 die HEINZ-ERHARDT-REVUE mit Schauspieler Michael Ophelder und am Freitag, 27. Februar 2026 Martina Schwarzmann mit ihrem niegelnagelneuem Programm.

„Mit Sicherheit ist in der breiten Auswahl auch die eine oder andere Geschenkidee für Ihre Liebsten dabei“, ist sich Vorsitzende Heike Geier sicher. Auch für direktvermarktete Lebensmittel gibt es eine breite Palette zur Auswahl. Von Honig aus eigener Imkerei, oder geräucherter Fisch, Käse und Wurst direkt vom Metzger, sowie bäckerfrisches Brot, Stollen oder Plätzchen aber auch hausgemachte Liköre stehen zum Angebot.

Damit Eltern mit Kindern nach Herzenslust bummeln, schauen und staunen können, wird ein Bastel- und Maltisch für Kinder angeboten. Auch wird den Besuchern des Weihnachtsmarktes Gelegenheit zum Mittagstisch geboten. Nach dem Weißwurstfrühschoppen (ab 10 Uhr) stehen Schnitzel mit Kartoffelsalat und Bratwürste mit Kraut auf der Speisekarte (ab 12 Uhr). Zum Kaffee gibt es hausgemachte Kuchen und Torten. Mitarbeiter der Mittagsbetreuung und der Kindertagesstätte Birkenweg unterstützen beim Essens-, Kaffee- und Kuchenverkauf. Die Eltern der Kindergartenkinder werden Torten und Kuchen backen. Nicht zuletzt lädt auch die angebotene Hausmannskost aus eigener Produktion zum Verweilen ein.

Traditionell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Sonntag um 11 Uhr von den himmlischen Boten, dem Speichersdorfer Christkind und seinem Engel. Umrahmt von den majestätischen Klängen des evangelischen Posaunenchors unter Leitung von Alfred Kreutzer werden sie in ihrem Weihnachtsgedicht verkünden: „In jedem Jahr, vier Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich auf´s Feiern freut, ersteht in dieser Halle, der Ahn hat´s schon gekannt, war Ihr hier seht, Weihnachtsmarkt genannt!“ Anschließend wird das himmlische Duo zwischen den Ständen den ganzen Tag unterwegs und mit Süßigkeiten für strahlende Kinderaugen sorgen. Der Erlös kommt den Kindern und den vier Kindergärten in der Großgemeinde zugute.