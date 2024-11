Temporäre Parkplätze auf dem Marktplatz in Ebermannstadt kehren im Winter zurück

Die Stadt Ebermannstadt setzt erneut auf eine pragmatische Lösung, um die Parksituation in der Altstadt zu verbessern. Bereits im September 2023 wurde dieses Thema bei einem Bürgergespräch in der Aula der Grund- und Mittelschule ausführlich diskutiert. Die Stadtverwaltung nahm die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst und setzte im Februar 2024 eine Testphase für temporäres Parken auf dem Marktplatz um.

In Abstimmung mit den örtlichen Gewerbetreibenden entstand die Idee, den Marktplatz in den Wintermonaten, wenn dieser nur selten für Veranstaltungen genutzt wird, als zusätzliche Parkfläche zu nutzen. Diese „Winterlösung“ bietet sowohl Anwohnerinnen und Anwohnern als auch Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, direkt in der Altstadt zu parken, und trägt so dazu bei, den lokalen Einkauf attraktiver zu gestalten.

Die positive Resonanz auf die Testphase hat die Stadtverwaltung nun dazu bewogen, das Angebot auch in diesem Winter erneut umzusetzen.

Ab dem 2. Dezember 2024, direkt im Anschluss an den EBSer Weihnachtsmarkt, werden wieder acht zusätzliche Parkplätze auf dem Marktplatz eingerichtet. Diese stehen bis Ende Februar 2025 zur Verfügung und sollen den Zugang zur Altstadt während der Wintermonate erleichtern.

Mit dieser Maßnahme möchte die Stadt Ebermannstadt den Bedürfnissen von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern gerecht werden und gleichzeitig den Einzelhandel vor Ort unterstützen. Für weitere Informationen steht die Stadtverwaltung gerne zur Verfügung.