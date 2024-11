Speichersdorf kürt Christkind & Engel 2024

Das Geheimnis ist gelüftet: Charlotte Bayer und Fiona Bucher sind das Christkind und sein Engel 2024. Sie werden bei verschiedensten Anlässen in der Großgemeinde in den nächsten Wochen als himmlische Boten die Frohe Botschaft von der Geburt Christi verkünden.

Die Freude bei der offiziellen Verkündigung des Christkinds und seines Engels 2024 war groß, als jüngst im Rathaus Bürgermeister Christian Porsch das Ergebnis der Auswahlverfahrens präsentieren und die beiden Zwölfjährigen aus dem Herzen von Speichersdorf der Öffentlichkeit vorstellen konnte. Denn zum einen waren weit mehr als sonst Bewerbungen eingegangen. Zum anderen war das Votum für die Weihnachtsbotschafterinnen 2024 schnell und eindeutig getroffen. Denn bereits bei den eingereichten Bewerbungsunterlagen stachen die beiden hervor. Ihre Bewerbung mittels einer Powerpoint-Präsentation zeichnete sich durch besondere Kreativität, Ideenreichtum und besonderer Akribie für das Detail aus.

Von der evangelischen und katholischen Kirche ins Leben gerufen hat die Verkündigung durch das Christkind zwischenzeitlich große Tradition. „Es ist eine tolle und spannende Aufgabe“, so Bürgermeister Christian Porsch. Die Begegnungen mit dem Christkind und seinem Engel würden strahlende Kinderaugen erzeugen und so manches Erwachsenenherz erfreuen. Sie erfordere aber auch Mut, so der Bürgermeister. Es gelte, in der Öffentlichkeit und vor Publikum aufzutreten und die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi angemessen zu verkünden.

Charlotte Bayer und Fiona Bucher scheint der „Job“ auf den Leib geschnitten zu sein. Schon als sie klein waren, haben sie sich tierisch auf das Christkind gefreut. In all den Jahren sind sie mit ihren Eltern immer da hingegangen, wo ein Christkind aufgetreten ist. Dieses Jahr dürfen die beiden selbst Christkind und Engel sein. Denn schon lange, erzählen sie, trieb sie der Wunsch um: „Wenn wir mal 12 Jahre sind, dann bewerben wir uns für den Dienst als Christkind und Engel. Als es dieses Jahr dann endlich so weit war, gab es kein Zaudern oder langes Überlegen. „Denn überzeugt, dass sie dafür geeignet sein würden“, so die Mamas Marina und Eva über ihre selbstbewussten Kids, arbeiteten sie ohne fremde Hilfe gemeinsam und mit viel Begeisterung und Freude eine ganz individuelle Bewerbung aus. Und diese hat die Jury restlos überzeugt. Als die frohe Kunde aus dem Rathaus zuhause eintrudelte, waren beide so glücklich, dass sie sich in die Arme gefallen sind. Nicht ohne Grund! Denn beide sind dickste, unzertrennliche Freundinnen. Und das bereits seit über elf Jahren. Denn Charlotte und Fiona haben sich in der Kita Birkenweg in der Kinderkrippe kennengelernt. Seither gehen beide wie Geschwister durch das Leben. Es gibt kaum etwas, was sie nicht miteinander verbindet und was sie nicht miteinander machen.

Da ist zum einen die gemeinsame Schule . Beide besuchen die Realschule in Kemnath. Sind sie hier gute Schülerinnen? Ihre Mamas nicken übereinstimmend mit dem Kopf. Weil Charlotte Englisch so gut liegt, hat sie seit diesem Jahr als zweite Fremdsprache Französisch dazu genommen. Zusätzlich wurde sie in der Talentklasse Kunst aufgenommen. Fiona singt zusätzlich im Schulchor mit. Außerdem ist sie Klassensprecherin in ihrer Klasse.

Da sind zum anderen die vielen gemeinsamen Hobbys, die den beiden auch sonst ausgefüllte Tage bescheren. Beide treffen gerne Freunde und gehen gerne miteinander shoppen. Beide sind bei der Jungschar des CVJM aktiv. Eine weitere Leidenschaft, die sie verbindet, ist das Backen. Das haben beide von ihren Omas geerbt, sind sich Mama Eva und Marina absolut sicher, Brownies, Cookies, Apfelkuchen und natürlich Plätzchen backen zur Weihnachtszeit eben mit den beiden Omas ist da nicht nur eine Eintagesfliege im Ablauf des Jahres. Und nicht selten gehen beide miteinander Fahrradfahren oder hören miteinander Musik. Fiona geht dann auch noch gerne Freizeitparks besuchen und ministriert in ihrer Freizeit.

„Wir sind stolz und dankbar, dass ihr diese verantwortungsvolle Aufgabe in diesem Jahr übernehmt“, so das Gemeindeoberhaupt auch Namens Pfarrer Hannes Kühn, Pastoralreferent Robert Schultes und dem Führungsduo des Kindergartenfördervereins Heike Geier und Lothar Büringer.

Die Kleiderprobe haben die beiden schon hinter sich. Denn das Christkind- und Engel-Kostüm für die Auftritte hingen bei der offiziellen Vorstellung im Rathaus schon auf dem Kleiderbügel bereit. Von der Weite her passten die Gewänder auch einwandfrei, nur etwas zu lang waren sie. Aber eingenäht, dass es passt, sind sie schnell. Dazu gab es Bordeln und eine Krone. Perücken gehörten nicht dazu. Denn das ist bei Charlotte und Fiona auch nicht notwendig. Sie haben lange braune und blonde Haare. Überhaupt sind die Mamas sehr stolz auf ihre Töchter. „Sie werden das gut machen“, sind sie überzeugt.

Aktuell haben beide schon einige Auftritte in ihrem „Himmlischen Terminkalender“ stehen. Ihr erster große Auftritt steht beim 24. Weihnachtsmarkt des Kindergartenfördervereins am kommenden Sonntag, 24. November an. Um 11 Uhr werden sie ihn zusammen mit Vorsitzender Heike Geier und musikalisch umrahmt vom evangelischen Posaunenchor von der Tribüne aus offiziell mit dem Prolog eröffnen. Daß es dann auch mit dem Vortrag auch perfekt klappt, ist am Samstagnachmittag schon mal Sprechprobe mit dem Mikrofon angesetzt. Bis dahin haben die beiden auch Zeit, sich mit den verschiedenen Gedichten wie dem „Gruß des Christkinds“ von Meta Heusser-Schweizer und dem Weihnachtsprolog von Josef von Eichendorff, die sie bei ihren Auftritten zu Gehör bringen, vertraut zu machen. Sieben Strophen hat allein der Prolog. „Aber das ist kein Problem“, sagt Charlotte.

Im Weiteren werden sie auch bei der VdK-Weihnachtsfeier in der Fliegerschänke Strößenreuther am 30. November, bei der Weihnachtsfeier der Soldatenkameradschaft Speichersdorf am 7. Dezember im Landgasthof Imhof, auf der Seniorenweihnachtsfeier in der Sportarena am 8. Dezember und beim Adventsmarkt rund um die St.-Ägidius Kirche in Kirchenlaibach am 14. Dezember vertreten sein. Besonderes Highlight bei diesem „Advent im Dorf“ wird neben dem Gedichtvortrag (19:30 Uhr) sicherlich die Premiere der Tretbulldog-Lichterfahrt des Christkinds und seines Engels sein.

Ob sie bei den Auftritten Lampenfieber haben? „Nein“, schießt es aus beiden unisono heraus. „Schlechtestenfalls ein bißchen“, schränkt Fiona ein. „Beim Auftritt bei der Seniorenweihnacht bin ich vielleicht etwas aufgeregt. Da sind es doch viele Leute, die zuhören.“ Beide sehen das aber ganz gelassen, was da in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Denn vor allem Charlotte sind die Bühnenpräsenz oder Auftritte in der Öffentlichkeit alles andere als fremd. Bereits in ihrer Kindergartenzeit spielte Charlotte in der Kirche schon mal Sankt Martin. Mit ihren Klassenkameradinnen trat sie als Tanzgruppe beim Sommerschulfest auf oder wirkte schon mal beim Talentabend in der Realschule mit. Im Jahr 2018 haben das eingeschworene Duo miteinander den Kirwawagen bei der Speichersdorfer Kirwa gezogen.

So freuen sie sich erst mal auf die himmlische Aufgabe. „Selbst wenn es etwas stressig wird, es wird aber auch sehr schön, die vielen Auftritte“, sagt Charlotte. Und es kommen bestimmt noch welche dazu. Denn Vereine, Firmen oder Institutionen, die einen Christkind-Besuch wünschen, können sich gerne an Eva Vogel unter 09275/988-21 oder eva.vogel@speichersdorf.bayern.de, wenden.