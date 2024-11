RathausReport der Stadt Erlangen vom 18. November 2024

Stadtteilbeirat Innenstadt trifft sich

Der Stadtteilbeirat Innenstadt kommt am Donnerstag, 21. November, um 19:00 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Sie findet im Lesecafé in der Altstadtmarktpassage (Hauptstraße 55) statt. Auf der Tagesordnung stehen die Straßenreinigungsgebühren, Carsharing in der Innenstadt, das Parkplatz-Pilotprojekt Bohlenplatz, der Stand beim Abriss der Passerelle und anderes mehr.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

vhs: Vortrag über die Pfadfinderpost im Warschauer Aufstand

Vor gut 80 Jahren, am 1. August 1944, begann der Warschauer Aufstand. Fast fünf Jahre währte der Zweite Weltkrieg damals und damit die Besetzung Polens durch das Deutsche Reich. Die verbotene Organisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, vormals Polens größte Jugendbewegung, schloss sich dem Warschauer Aufstand an.

In Kooperation mit dem Pfadfinder-Förderkreis Nordbayern e. V. spricht Harald Rosteck an der Volkshochschule (vhs) am Mittwoch, 27. November, um 19:00 Uhr im Historischen Saal (Friedrichstraße 19) über die „Pfadfinderpost im Warschauer Aufstand“. Der Vortrag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist online nötig (www.vhs-erlangen.de).

Den Kindern und Jugendlichen damals fiel die Aufgabe zu, ein funktionierendes Postwesen aufzubauen — eine Art Messenger-Dienst mitten im Krieg unter lebensgefährlichen Bedingungen. Gemeinsam mit ihren Leitern und ihren Eltern gelang es ihnen, die Kommunikation innerhalb der Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten. Der Warschauer Aufstand wurde von den Nationalsozialisten nach 63 Tagen brutal niedergeschlagen. Über 160.000 Menschen wurden getötet, darunter auch viele Pfadfinder und Pfadfinderinnen. Die Überlebenden wurden vertrieben und die Stadt bis auf die Grundmauern zerstört. Heute spielt der Warschauer Aufstand in der polnischen Erinnerungskultur eine wichtige Rolle.

Kostenlose Beratung für Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Die Wirtschaftsförderungen der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt bieten in Kooperation mit Aktivsenioren Bayern e. V. Beratungen für den Weg in die Selbstständigkeit an. Die nächste kostenlose „Sprechstunde“ der Aktivsenioren findet am Montag, 2. Dezember, in der Zeit von 12:00 bis 16:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt (Nägelsbachstraße 40, 1. OG, Zimmer 115) statt. Da es sich um Einzelberatungen handelt, können sich interessierte Gründungswillige aus Stadt und Landkreis bis Freitag, 29. November, bei der Stadt Erlangen anmelden (E-Mail wifoe@stadt.erlangen.de oder Telefon 09131 86-2980). Die Wirtschaftsförderungen aus Stadt und Landkreis organisieren den Sprechtag monatlich im Wechsel.

Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Die Experten im Ruhestand geben ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und Management weiter. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und honorarfrei. Das individuelle Erstgespräch mit den Aktivsenioren ist kostenfrei.

Bücherbus aktuell nicht unterwegs

Wie die Stadtbibliothek mitteilt, tourt der Bücherbus aktuell nicht. Der Grund ist eine Reparatur. Medien, die am Montag, 18. November, fällig sind, werden verlängert.

Sperrung in der Lazarettstraße

Die Lazarettstraße in der Altstadt ist noch bis Freitag, 22. November, gesperrt. Betroffen ist, so informiert das städtische Referat für Planen und Bauen, der Bereich auf Höhe Hausnummer 13. Der Grund ist ein Kanalanstich.