Puppentheater im Kintopp in Hollfeld

Die Fröhliche Kinderbühne spielt das Puppentheaterstück „Pschhht!“ am kommenden Wochenende So.03.11.24 um 16:00 Uhr in Bayreuth im Gemeindesaal der Friedenskirche im Stadtteil Birken. Es handelt vom Schatz den Alt und Jung sich schenken können, wenn sie einander begegnen, von der Phantasie, der Kraft der Gedanken und was alles zum Glücklichsein führen kann. Und das alles obwohl der Tag damit beginnt, dass Mama schon wieder keine Zeit hat und Herr Murgler sich schrecklich einsam fühlt, aber manchmal geschehen unvorhersehbare Dinge, die das Leben nach und nach wieder zum Leuchten bringen. Dauer: ca. 50 min – ab 3 Jahre – Eintritt: 7 Euro – Tageskasse ab 30 min vor Beginn.

Mehr Infos: www.die-froehliche-kinderbuehne.de

Und im Dezember wird es NIKOLÄUSLICH:

„Wie der Kaschber dem Nik aus der Patsche half“

Fr. 13.12.24 um 16:00 Uhr

Stadtbibliothek „RW21“ Black Box, Richard Wagner Str. 21, 95445 Bayreuth

VVK über Stadtbibliothek Bayreuth und Tageskasse

