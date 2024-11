Polizeibericht Hochfranken vom 19.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Kennzeichendiebstahl

COBURG. Im Zeitraum von Samstag auf Montag entwendete ein Unbekannter beide Kennzeichen von einem weißen Fiat aus dem Coburger Zulassungsbezirk, der im Kalenderweg parkte.

Zeugen, die Hinweise auf den Kennzeichendieb geben können, werden gebeten sich bei der Coburger Polizei unter der Tel. Nr. 09561/645-0 zu melden.

Verkehrsunfall

COBURG. Am Montagmittag touchierte ein Auto in der Viktoriastraße einen Fahrradfahrer. Als die Streifenbeamten eintrafen stellte sich heraus, dass der Autofahrer beim Abbiegen den Fahrradfahrer übersah und ihn mit der linken Fahrzeugseite touchierte und der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, obwohl er keinen Fahrradhelm trug. Der Schaden am PWK beläuft sich auf einige hundert Euro. Die Coburger Polizisten haben den Verkehrsunfall aufgenommen und ermitteln nun gegen den Verursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und einer fahrlässigen Körperverletzung.

Betrunken Unfall verursacht

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Vor Fahrantritt zu tief ins Glas geschaut hatte wohl ein 43-jähriger Fahrer eines Renault als er am Montagabend einen Unfall baute. Der Mann wollte von der Großheirather Straße in die Coburger Straße abbiegen. Seinem Alkoholpegel geschuldet fuhr er jedoch geradeaus in eine Böschung und kam dort mit seinem PKW zum Stehen. Eine hinzugerufene Streife der Coburger Polizeiinspektion nahm vor Ort den Sachverhalt auf. Eine Blutentnahme im Coburger Klinikum, sowie die Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels waren unumgänglich. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 11.000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Kronach

Ladendiebstahl

Küps: Am Montag gegen 17:40 Uhr wurde ein 49 jähriger Küpser im Verbrauchermarkt in der Lessingstraße dabei beobachtet, als er eine kleine Flasche Schnaps im Ärmel seiner Jacke versteckte. Im Anschluss zahlte er an der Kasse lediglich Tiernahrung und wollte das Geschäft verlassen. Hieraufhin wurde der Mann auf den Diebstahl angesprochen und die Polizei verständigt. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kronach: Am Montag gegen 13:45 Uhr befuhr eine 19 jährige aus Marktredwitz mit ihrem BMW die B173 aus Marktrodach kommend in Fahrtrichtung Kronach. Auf Höhe der Einmündung Kehläcker bremste die junge Frau ihren Pkw aufgrund Rotlichts der Ampel ab. Der hinter ihr befindliche 47 jährige Lkw Fahrer aus Eltmann bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeugheck des Pkws auf. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß nahezu 50 m weit über den Kreuzungsbereich geschoben. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 30000 Euro. Die junge Frau erlitt ersten Erkenntnissen nach nur leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.