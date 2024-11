Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 19.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Schrauben sollten am Drive-In nicht bezahlt werden

BAMBERG. Montagfrüh wurde in einem Baumarkt am Laubanger ein 41-Jähriger von einem Angestellten dabei beobachtet, wie er einen 500er Pack Schrauben in seinem Pkw verstaute, der im Drive-In Bereich stand. An der Ausfahrt bezahlte er allerdings nur Rigipsplatten und wollte anschließend weiterfahren. Der Angestellte konnte den Ladendieb aufhalten, welcher den Diebstahl der Schrauben im Wert von ca. 34 Euro auch sofort einräumte.

Fluchtfahrzeug sollte ein Stadtbus sein

BAMBERG. Montagnachmittag entwendete ein 24-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft am Maximiliansplatz eine Handtasche im Wert von 120 Euro und flüchtete in einen Bus am ZOB. Der Markleiter und eine Angestellte konnten dies beobachten und folgten dem Ladendieb. Im Bus kam es dann zu einer lautstarken Auseinandersetzung der Beteiligten. Dabei verletzte der Dieb die Angestellte leicht und wollte mit dem Diebesgut aus dem Bus fliehen. Aufmerksame Zeugen konnten ihn allerdings bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten.

Wieder Geld aus Opferstock gestohlen

BAMBERG. Erneut wurde am Montag gegen 15:50 Uhr der Opferstock der Jakobskirche von Unbekannten angegangen. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 60 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 1.000 Euro

BAMBERG. Montagfrüh zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr wurde ein, auf dem Rewe-Parkplatz in der Pödeldorfer Straße, geparkter schwarzer BMW von Unbekannten angefahren und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Staubsauger fällt aus offener Hecktür

BAMBERG. Montagfrüh gegen 6:55 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Firmenwagen die Coburger Straße und bog nach links in die Memmelsdorfer Straße ab. Hierbei öffnete sich die Hecktür des Transporters und ein Baustellenstaubsauger fiel in der Kurve aus dem Fahrzeug. In der Unterführung hielt der Fahrer an und wurde dort von einer Fahrradfahrerin angesprochen, dass ein weiteres Fahrzeug über den Staubsauger fuhr. Weder Fahrer, noch Radfahrerin konnten aber ein wartendes, beschädigtes Auto vor Ort ausfindig machen.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach der Radfahrerin und dem Fahrer des eventuell beschädigten Fahrzeugs. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Alkohol war Grund für Übelkeit

BAMBERG. Montagabend wurde in der Zollnerstraße eine 36-Jährige bereits im Rettungswagen behandelt, als die hinzugezogene Polizeistreife eintraf. Grund für die Behandlung war, dass es der Dame nicht gut ging und sie über Übelkeit klagte. Weshalb es ihr schlecht ging, war schnell klar. Ein Alkoholtest ergab 1,88 Promille. Auf Nachfrage gab sie an, mit ihrem Pkw, der an der Örtlichkeit geparkt war, unterwegs gewesen zu sein. Ihr Fahrzeug blieb stehen, der Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

HALLSTADT. Der Detektiv eines Supermarktes in der Emil-Kemmer-Straße beobachtete am Montagmittag einen Mann, wie er eine Basecap probierte und diese aufbehielt. An der Kasse bezahlte der Mann dann lediglich Waren im Wert von 2,40 Euro und wollte mit der entwendeten Mütze im Wert von knapp 10 Euro den Markt verlassen. Der 34-jährige Dieb wurde an die verständigte Landkreispolizei zur Anzeigenaufnahme übergeben.

Sonstiges

SEIGENDORF. In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, ein Autofahrer in der Seigendorfer Hauptstraße. Während der Überprüfung konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem fiel die verwaschene Aussprache des 62-jährigen Fahrzeugführers auf. Ein durchgeführter Alcotest erbrachte 1,40 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der „Alkoholsünder“ wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und -Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrskontrolle mit Folgen

Ebermannstadt. Ein 48-jähriger Mann wurde am Montagabend in der Pretzfelder Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde somit unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Weiterhin musste sich der Fahrer eines Drogentests unterziehen und es wurde ihm eine 24-stündige Fahrtuntersagung ausgesprochen.

Verkehrsunfall

Ebermannstadt. Am späten Montagnachmittag befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem BMW die Milchhofstraße und wollte nach links auf die B470 auffahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Audifahrer. Dieser befuhr die B470 in Richtung Forchheim und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 EUR. Die Fahrzeuge wurden eigenverantwortlich durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Gegen 12:40 Uhr verwechselte eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die Pedale ihres Pkw und stieß daraufhin gegen die Mauer eines Verbrauchermarktes in der Bügstraße. Anschließend fuhr sie gegen einen Fußgänger und kam 200 Meter weiter zum Stehen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Poxdorf. Am 18.11.2024 gegen 06:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Pkw-Fahrer und einem Radfahrer in der Pfarrer-Geiger-Straße / Aibweg. Hierbei stürzte der Radfahrer und stellte erst im Nachgang fest, dass er leicht verletzt ist. Beim Gespräch nach dem Unfall wurde versäumt die Personalien auszutauschen. Der Unfallbeteiligte Pkw-Fahrer kann sich unter Tel. 09191/7090-0 bei der Polizei melden.

Unfallfluchten

Langensendelbach. Am 18.11.2024 gegen 01:00 Uhr wurde das Garagentor eines 55-Jährigen in der Honingser Straße angefahren. Ein Nachbar hatte zu dieser Zeit einen Knall gehört. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Effeltrich. Gegen 18:45 Uhr wurde im Veit-Stoß-Weg eine Straßenlaterne beschädigt. Ein Zeuge konnte dies beobachten und sprach auch den Fahrer an, der daraufhin davon fuhr. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 zu melden.

Sonstiges

Forchheim. Gegen 13:40 Uhr entwendete ein 12-jähriger Junge Süßigkeiten im Wert von 10,74 EUR in einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße. Eine aufmerksame Angestellte sprach den Jungen an und rief die Polizei.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Verkehrsunfall auf Parkplatz

BAD STAFFELSETIN – LKR. LICHTENFELS. Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, beschädigte ein 55-Jähriger beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Lichtenfelser Straße einen grauen Fiat. Anschließend verließ der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern, die Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von circa 500€.

Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09573/2223-0 bei der Polizeistation Bad Staffelstein zu melden.

Vorfahrt missachtet – 6.000€ Sachschaden

BAD STAFFELSTEIN – LKR. LICHTENFELS. Montagmittag, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Audifahrer die Bischof-von-Dinkel Straße. Beim Linksabbiegen in die Lichtenfelser Straße übersah er einen, von rechts kommenden Kleintransporter und stieß auf der Kreuzung mit diesem zusammen.

Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 6.000€.

Einbruch in Firmengebäude

LICHTENFELS. Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, drang ein bislang unbekannter, vermummter Täter durch eine eingeworfene Scheibe in das Firmengebäude eines Wertstoffhofes in der Krappenrother Straße ein.

Nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde, trat der Einbrecher die Flucht an.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 350€.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten sich telefonisch unter 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

LICHTENFELS. Am Montagmorgen, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger mit seinem VW die Robert-Koch Straße. Als dieser in die St.2203 einbiegen wollte, übersah er eine vorfahrtsberechtige Linksabbiegerin und touchierte deren Seat im Abbiegevorgang.

Beide Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden, welcher an beiden Pkws entstand, beläuft sich auf rund 6.000€.