Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 19.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Ladendiebstahls-Trio festgenommen

Diebesgut im Wert von ca. 1.000 € entwendeten drei Ladendiebe aus einem Kaufhaus in der Erlanger Innenstadt am gestrigen Nachmittag. Auch wenn einem der Diebe zunächst die Flucht gelang, konnte er im Nachgang ermittelt werden.

Gegen 15:30 Uhr entwendete die drei Männer, im Alter zwischen 19 und 27 Jahren, aus einem Kaufhaus in der Nürnberger Straße Bekleidung und Parfum. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, blieben ihnen allerdings die Ladendetektive auf den Fersen und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, konnten die beiden 19 Jahre alten Männer festgenommen werden. Dem 27-jährigen gelang zunächst die Flucht.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste einer der beiden Verhafteten gefesselt werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,18 Promille. Gegen diesen, bereits mehrfach in Erscheinung getretenen, Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt. Im Laufe des heutigen Tages entscheidet somit ein Gericht ob der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wird.

Die zweite Person wurde nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wieder entlassen.

Im Verlauf des Abends konnte allerdings auch der dritte Dieb ermittelt werden.

Nachdem die Männer aktuell in einer Bamberger Gemeinschaftsunterkunft wohnhaft sind, konnte in Zusammenarbeit mit dem dortigen Sicherheitsdienst auch der 27 Jahre alte Mann bei seiner Rückkehr aufgehalten werden. Er führte zu diesem Zeitpunkt auch noch Diebesgut mit sich, welches er am Nachmittag in Erlangen entwendet hatte.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Auf dem Gehweg vor einem Anwesen in der Straße Zum Flughafen wurden am gestrigen Vormittag Banknoten aufgefunden. Der Verlierer ist bisher nicht bekannt und kann sich bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 melden.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Jugendliche zündelten in Höchstadt

Drei 14jährige Jungen zündeten am Montagmittag mit Feuerzeugbenzin einen Tisch in einer Hütte der Stadt Höchstadt im Waldstück in der Verlängerung der Schwedenschanze an und gingen dann weg. Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch konnten die Buben an der nahegelegenen Bushaltestelle antreffen. Durch die Zündelei wurde Sachschaden von „nur“ 100 Euro verursacht, weil das Feuer von selbst ausging. Die Jugendlichen werden wegen der Sachbeschädigung angezeigt.