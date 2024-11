Neuer Webauftritt – digitaler Beratungsführer der PSAG Bayreuth-Kulmbach

Seit 2014 bietet die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Bayreuth-Kulmbach, deren Geschäftsführung am Gesundheitsamt des Landratsamtes Bayreuth verortet ist, auf ihrer Homepage die Möglichkeit an, sich über psychosoziale Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen und Begegnungsangebote in den Regionen Bayreuth und Kulmbach zu informieren. Diese Datenbank soll Hilfesuchenden und Fachleuten die Suche nach einem geeignetem Angebot in ihrer Umgebung erleichtern.

Nach knapp zehn Jahren war es nun jedoch an der Zeit, die Homepage an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen, so dass Bürgerinnen und Bürger auch über ihr Smartphone schnell und einfach an die gewünschten Hilfeadressen gelangen. Deshalb machte sich die Geschäftsführung sowie der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der PSAG daran, zusammen mit der Bayreuther Medienfirma a.k.m. GmbH & Co. KG eine zeitgemäße Homepage sowie ein frisches neues Design zu finden.

Im Rahmen der diesjährigen PSAG-Herbstsitzung präsentierte der Geschäftsführer der PSAG Bayreuth-Kulmbach, Thomas Helminger, hoffnungsfroh die neue Homepage sowie den darin integrierten digitalen Beratungsführer „Wege aus der Krise“. Über die Startseite gelangen Bürger sofort zur Übersicht des Angebotskatalogs und können dann über eine genaue Schlagwortsuche die für sie passenden Angebote herausfiltern.

Thomas Helminger, Sozialpädagoge am Gesundheitsamt Bayreuth und PSAGGeschäftsführer: „Die PSAG Bayreuth-Kulmbach hat mit der Neukonzipierung der Homepage einen wichtigen Schritt unternommen, Menschen, die sich in psychosozialen Notsituationen befinden, schnell und übersichtlich die passenden und aktuellen Angebote in Bayreuth und Kulmbach aufzuzeigen. Es war ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten, alle Informationen zusammenzutragen und zu aktualisieren, aber das Endresultat hat die Mitglieder der PSAG überzeugt. Auch die Homepageaufrufe zeigen deutlich, dass Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot nutzen." Über die PSAG Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) agiert auf den „Grundsätzen zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern". Ihre Aufgaben sind insbesondere die Erfassung und Vernetzung von vorhandenen Einrichtungen und Diensten im Bereich der psychiatrischen Versorgung.

Außerdem soll die Zusammenarbeit untereinander gefördert und Vorschläge zur Verbesserung der örtlichen Versorgung erarbeitet werden. Zu den Mitgliedern zählen über 45 verschiedene Institutionen, Vereine, Behörden und Selbsthilfegruppen aus den Regionen Bayreuth und Kulmbach.

Die neue Homepage ist unter folgender Adresse zu erreichen: www.psag-bt-ku.de