Neue Sport-Ansprechpartnerin im Rathaus Bamberg

Einen Wechsel gab es in der Stadtverwaltung: Neues Gesicht für den Sport und damit Ansprechpartnerin für den Stadtverband ist Annabell Klopf. Sie folgt als Sachgebietsleiterin Katrin Jakisch. Wolfgang Reichmann, erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport: „Wir bedanken uns bei Katrin Jakisch für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Für ihre neue Aufgabe wünschen wir ihr alles Gute. Die neue Leiterin heißen wir herzlich willkommen. Sie wird sich in unserer Mitgliederversammlung am 28. November vorstellen. Das wurde aus dem Rathaus angekündigt. Wir hoffen, dass mit Frau Klopf eine würdige Nachfolgerin gefunden wurde zum Wohle des Sports in unserer Stadt. Zudem geben wir unserer Hoffnung Ausdruck, dass es jetzt Kontinuität gibt, denn in den letzten gut zwölf Monaten gab es ja im Rathaus mehrere Wechsel im Bereich des Sports. Und das ist nicht unbedingt von Vorteil, denn es liegt viel an rund um den Sport. Denken wir nur an das 100-jährige Jubiläum des Volksparks oder die steigenden Kosten für unsere Vereine. Nicht zu vergessen die jährliche Sportlerehrung, die ja heuer wieder stattfand und von der wir uns eine Fortsetzung im nächsten Jahr erhoffen.“

Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. – er versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Mehr über den Stadtverband gibt es online unter www.sportverband-bamberg.de.