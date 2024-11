Neue Persönlichkeiten als „Bamberger Botschafter“ ernannt

Die Initiative „Botschafter für Bamberg“ hat ihre Reihen erweitert und neun herausragende Persönlichkeiten neu in den Kreis der Botschafter aufgenommen. Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb überreichten die Ernennungsurkunden an: Prof. Dr. Claus-Christian Carbon (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), Sabine Hirschmann (Evangelisch-Lutherisches Dekanat Bamberg), Christian Eduard Franke-Landwers und Christoph Freiherr von Seckendorff (beide Christian Eduard Franke Antiquitäten GmbH), Klaus Bruchmann (Klaus Bruchmann GmbH), Katharina Schmaus und Matthias Müller (beide TeleSys Kommunikationstechnik GmbH). Eva-Maria Bauch (Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG) und Daniela Kicker (Kegelweltmeisterin) waren leider verhindert, werden aber nachträglich ernannt. Mit ihrem Engagement stärken die neuen Botschafterinnen und Botschafter die Initiative, die aktiv für den Wirtschaftsraum wirbt und die Attraktivität der Region national und international hervorhebt.

Die feierliche Ernennung fand im ehemaligen Offizierscasino am Föhrenhain statt, welches in den 1930er-Jahren auf dem Kasernengelände errichtet wurde. Alexander Schenk (Stadtplanungsamt Stadt Bamberg) zeigte in einem eindrucksvollen Vortrag auf, wie sich das Konversionsgelände seit dem Truppenabzug der Amerikaner im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Für Unterhaltung sorgte Wolfgang Reichmann, der mit seinem kabarettistischen Beitrag „Bamberger Allerlei“ den Abend abrundete.

Über das Projekt „Botschafter werben für Bamberg“

Im Jahr 2002 starteten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg die Initiative „Botschafter werben für den Wirtschaftsraum Bamberg“. Ziel ist es, die Region als attraktiven Wirtschaftsstandort stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In den letzten 22 Jahren haben zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport ihre nationalen und internationalen Netzwerke genutzt, um für die Region Bamberg zu werben und sie noch bekannter zu machen.

Mit den neu ernannten Botschafterinnen und Botschaftern setzt die Initiative ihren erfolgreichen Kurs fort und stärkt die Position Bambergs als lebendigen und innovativen Wirtschaftsraum.

Weitere Informationen unter www.botschafter.bamberg.de