Neue Aspekte: Führung zum Judentum in Bamberg

Der städtisch geförderte und gemeinnützige Verein kunstwerk10 e.V. veranstaltet am Samstag, den 23. November 2024 eine öffentliche Führung zu Orten in Bambergs Innenstadt, die mit der jüdischen Geschichte der Stadt verbunden sind. Dabei werden bisher unbekannte Aspekte dargestellt, welche sogar die Sichtweise auf die Kulturgeschichte insgesamt verändern könnten. Die Leitung haben Stefan Fröhling und Andreas Reuß übernommen. Fröhling verfasste schon Beiträge zur jüdischen Kulturgeschichte für den Rundfunk, von Reuß erschien erst jüngst ein Mendelssohn-Buch, in dem auch Bamberg eine wichtige Rolle spielt.

Beginn ist um 14 Uhr am Pfahlplätzchen in Bamberg. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen auch zum Verein unter www.kunstwerk10.de