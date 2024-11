Lorenz-Grillmeier-Schafkopfturnier des CSU-Ortsverbandes Weingarts/Kunreuth 2024

Im Gedenken an sein verstorbenes Mitglied Lorenz Grillmeier hat der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth in diesem Jahr das traditionelle Schafkopfturnier nach dem Initiator und langjährigen Organisator benannt. Ihm zu Ehren fanden heuer 100 (!) Kartelfreunde aus Nah und Fern den Weg ins „Maigischer“ Sportheim. Der kleine Ortsverband hat für das Lorenz-Grillmeier-Turnier wieder zahlreiche und wertvolle Sachpreise bei den Sponsoren und Gönnern zusammentragen. Nach der Begrüßung durch Ortsvorsitzenden Edwin Rank und Schirmherr Michael Hofmann (MdL) wurde an den 25 Tischen mit vollem Herzblut, diesmal nach leicht modifizierten Regeln gespielt.

Nach 64 Spielrunden stand Otmar Ross mit 106 Punkten als Gewinner fest, der das Preisgeld von 150 € mit nach Neuhaus bei Adelsdorf nahm. Auf Platz zwei mit 98 Punkten kam Günther Rauchmann aus Gaiganz, der sich über 100 € sehr freute. Den dritten Rang belegte punktgleich Roland Uttenreuther aus Wiesenthau. Bester Lokalmatador wurde auf dem zehnten Platz Anton Derrfuß aus Weingarts. Jeder der 100 Teilnehmenden durfte am Ende des langen Abends einen kleinen Sachpreis mit nach Hause nehmen und freut sich schin auf das nächste Schafkopfturnier des CSU-Ortverbandes, das am 14. November 2025 wieder im DJK-Sportheim Weingarts stattfindet.

Edwin Rank