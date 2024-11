Landkreis Wunsiedel übernimmt die Zuständigkeit für das EgroNet

Grenzüberschreitende Mobilität mit dem EgroNet: Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge übernimmt die Zuständigkeit vom Vogtlandkreis

Das EgroNet ist ein grenzüberschreitender Verkehrsverbund, zu dem sich 14 Landkreise und kreisfreie Städte aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Tschechien zusammengeschlossen haben. Sie kooperieren mit rund 50 Verkehrsunternehmen und bieten gemeinsam ein grenzüberschreitendes Ticket für die Nutzung von Bus und Bahn an. Das Ziel: die Mobilität für die Menschen im Grenzraum einfacher und attraktiver zu gestalten.

Bislang lag die Geschäftsstelle beim Verkehrsverbund Vogtland – nun übernimmt der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge die Zuständigkeit. Dennis Fricken, Fachgruppenleiter des Mobilitäts-Teams im Landkreis: „Mit der Übernahme der Geschäfte werden wir das EgroNet auch anders aufstellen und beispielsweise einen Fokus auf digitale Produkte, den Onlinevertrieb und auch die Vermarktung legen.“

Grundlage für die Übernahme des Geschäftsbetriebs ist auch eine Neuorganisation im Finanzierungsmodell, die in der Mitgliederversammlung im September auf den Weg gebracht wurde. Dabei wurden die Mitgliedsbeiträge für alle Gesellschafter leicht erhöht. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge will zudem eine Interreg-Förderung in Höhe von 190.000 Euro mit einem Fördersatz von 80 Prozent zu beantragen.

Landrat Peter Berek freut sich, dass sich der Kreistag für eine Übernehme der EgroNet-Geschäftsstelle entschieden hat: „Das EgroNet ist bei der grenzüberschreitenden Mobilität eine Errungenschaft der ersten Stunde, hat über viele Jahre hervorragend gewirkt und grenzüberschreitenden Verkehr gut organisiert. Gerade jetzt, wo die Region näher zusammenrückt, muss der Mobilitätsaustausch zwischen Deutschland und Tschechien unbedingt erhalten und weiter ausgebaut werden. Gerade für uns mit der Lage direkt an der Grenze zu Tschechien sind solche Angebote elementar.“

Das EgroNet wurde im Zuge der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover geschaffen. Zielgruppe ist aktuell der Gelegenheitsverkehr. Sowohl bei den Einzel- als auch bei den Gruppentickets ist deshalb beispielsweise auch die kostenlose Mitnahme von Kindern und auch die Fahrradmitnahme möglich.

Weiter Infos finden Interessierte auf: www.egronet.de