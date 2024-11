Landkreis Wunsiedel mit dem European Energy Award ausgezeichnet

Erfolgreicher Klimaschutz vor Ort

Mit dem European Energy Award werden Kommunen ausgezeichnet, die sich für den stärkeren Einsatz regenerativer Energien stark machen, Energie sparen oder besonders effizient nutzen. Zu diesen Kommunen gehört auch der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Das haben die Verantwortlichen nun schwarz auf weiß. Landrat Peter Berek hat für das Engagement der Region im Bereich Klimaschutz die europaweite Auszeichnung „European Energy Award“ entgegennehmen dürfen. Insgesamt neun Kommunen und Landkreise in Bayern habe den Award im Jahr 2024 erhalten.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der Verleihung des „European Energy Award“ (eea) in Scheidegg: „Klimaschutz findet nicht an den Schreibtischen in Berlin oder Bonn statt, sondern konkret vor Ort in den Kommunen. Bayern unterstützt die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe. Wir wollen die Menschen vor Ort beim Klimaschutz mitnehmen. Die ausgezeichneten Kommunen zeigen, wie es geht. Unser gemeinsames Ziel ist ein klimasicheres Bayern.“

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit seinen Städten und Gemeinden zeigt dabei viele richtungsweisende Initiativen. Neben dem viel zitierten „Wunsiedler Weg“, der als Blaupause aufzeigt, wie regionale Energiewende funktioniert, gibt es weitere hervorragende Beispiele, wie Klimaschutz ganz praktisch gelingen kann. So ist das gemeinsame Ökoflächenmanagement des Landkreises mit allen Städten und Gemeinden in dem dafür gegründeten Zweckverband interkommunales Flächenmanagement hervorzuheben. Damit kümmert sich die kommunale Familie gemeinsam und vor allem selbst um die kluge Nutzung ihrer Flächen.

„Diese Auszeichnung habe ich gerne stellvertretend für alle Beteiligten im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge entgegengenommen. Dabei verstehe ich diesen Award als Wertschätzung unserer Arbeit aber vor allem als Ansporn für die Zukunft“, so Landrat Peter Berek.