Kinofestival „Cinema! Italia!“ in Bamberg

Licht des Südens im Lichtspiel

Auch in diesem Herbst gibt es wieder einen Lichtblick im trüben November: das Lichtspielkino zeigt in Kooperation mit dem italienisch-deutschen Kulturverein Mosaico das Festival Cinema!Italia!

Los geht es am Donnerstag, den 21. November, um 18.00 Uhr in der Scheinbar mit italienischen Köstlichkeiten und Weinen der Vinothek Scharfenberg, bevor um 18.30 Uhr der Eröffnungsfilm „Volare – Fliegen“ startet, eine sanfte Komödie mit Tiefgang. An den folgenden fünf Tagen entfaltet sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Genres, vom Thriller „Come pecore in mezzo ai lupi – Schaf unter Wölfen“ über das psychologische Drama „ Dieci minuti – Zehn Minuten“, das Mit- und Gegeneinander der Geschlechter wird einmal hochdramatisch in „Primadonna – Das Mädchen von morgen“ und einmal komödiantisch in „Romeo è Giulietta – Romeo ist Julia“ thematisiert, bis am Dienstag der Klassiker „Giulietta degli spiriti – Julia und die Geister“ von Federico Fellini das Festival krönt. Der Abschlussfilm wird zudem musikalisch vom Duo „ELZABT STIMMT“ umrahmt. Alle Filme laufen als Original mit Untertiteln; Beginn ist jeweils 18. 30 Uhr.