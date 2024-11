Jahresgottesdienst der Seelsorgestiftung Oberfranken in Kasendorf

Gemeinsam statt einsam – Seelsorgestiftung Oberfranken lädt am 23. November zum Jahresgottesdienst ein

In Zeiten belastender Nachrichten und großer Ungewissheiten leisten Seelsorgerinnen und Seelsorger wertvolle gesellschaftliche Arbeit. Damit Menschen wirklich ihr Herz ausschütten können, bedarf dieses Engagement hoher Vertraulichkeit. Entsprechend findet Seelsorge zumeist in einem geschützten Rahmen abseits der Öffentlichkeit statt.

Der in Bayreuth ansässigen Seelsorgestiftung Oberfranken ist es daher ein Anliegen, bei ihren Jahresgottesdiensten jeweils einen Bereich der Seelsorgearbeit vorzustellen und die engagierten Menschen dahinter zu würdigen. In diesem Jahr widmen wir uns der generationenübergreifenden Seelsorge.

Der Jahresgottesdienst der Seelsorgestiftung am 23. November 2024 steht deshalb unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“. Ab 18 Uhr wird sich an diesem Tag in der Kasendorfer Kilianskirche (Kirchstraße 8, 95359 Kasendorf) das Besuchs-Pilot-Projekt vorstellen. Es bringt junge und alte Menschen zusammen und ermöglicht Gespräche, gemeinsame Aktivitäten sowie Wissensaustausch zwischen den Generationen. Dieses Engagement findet breite Unterstützung in der Region und wird von ELKB, CVJM, Kirchengemeinde, Diakonie sowie zwei Kommunen (Markt Kasendorf und Markt Wonsees) gemeinschaftlich getragen. Auch die Seelsorgestiftung Oberfranken wird dem Projekt am 23. November eine größere Zuwendung überreichen.

Die Predigt im Gottesdienst hält Michael Götz, Generalsekretär des CVJM Bayern. Durch die Liturgie führen Dekanin Martina Beck und Dekan i.R. Hans-Martin Lechner, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsbeirates.

Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich willkommen. Im Anschluss lädt der Dekanatsbezirk Thurnau zu einem Imbiss in das nahegelegene Gemeindehaus ein, bei dem auch das 20-jährige Bestehen des CVJM Kasendorf gefeiert wird. Bei dieser Gelegenheit wird sich auch der neue Vorstand vorstellen.

Die auf Initiative von Regionalbischöfin i.R. Dr. Dorothea Greiner gegründete Seelsorgestiftung Oberfranken unterstützt seit 14 Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth. Auch ist sie die treibende Kraft hinter den Fernseh-Gottesdiensten auf TV Oberfranken. Der Jahresgottesdienst der Stiftung findet jeweils am Samstagabend vor dem Ewigkeitssonntag statt. Themen der Vorjahre waren z.B. die Polizei- oder die Gehörlosenseelsorge, im kommenden Jahr wird die Telefonseelsorge im Fokus stehen.

