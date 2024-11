In Erlangen beginnt am 22. November 2024 die festliche Jahreszeit

Erlanger Winterzauber: Drei Weihnachtsmärkte und Eislauffläche bringen Festtagsstimmung in die Stadt

Besucherinnen und Besucher erwartet eine winterlich geschmückte Innenstadt mit drei verschiedenen Weihnachtsmärkten, die beliebte Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ sowie eine Kindereisenbahn – ideal für einen vorweihnachtlichen Ausflug in die Hugenottenstadt.

Die Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ bildet den Auftakt und kehrt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal auf den Erlanger Marktplatz zurück. Organisiert vom City-Management Erlangen, bietet die Bahn durch die umweltfreundliche LIKE-ICE Kunststofftechnik eine nachhaltige Alternative zum klassischen Eis. Neu in dieser Saison sind verlängerte Öffnungszeiten: „Noch nie gab es die Möglichkeit, an so vielen Tagen Schlittschuh zu laufen. Wir haben unsere Öffnungszeiten an die anderen Weihnachts- und Winterveranstaltungen auf dem Schloss- und Marktplatz angepasst“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements. Die Eisbahn ist so auch an vielen Tagen in den Weihnachtsferien geöffnet, inklusive einer Eislaufnacht an Silvester bis 0:00 Uhr, bei der die Eissportfans mit ins neue Jahr rutschen. Die Betriebszeiten verlängern sich bis zum 12. Januar 2025. Damit ist das Eislaufvergnügen auf dem Erlanger Marktplatz sieben Wochen lang möglich.

Zusätzlich zur Eisfläche startet parallel das Erlanger Winterdorf, das vom 31. Dezember 2024 bis 12. Januar 2025 am Erlanger Schlossplatz stattfindet. Es startet mit einer Silvesterparty mit abwechslungsreichem Konzertprogramm. Anschließend ab dem Neujahrstag gibt es hier in winterlicher Atmosphäre verschiedenste Musikeinlagen, Eisstockschießen und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Bereits ab dem 25. November 2024 bereichern die drei Weihnachtsmärkte das weihnachtliche Treiben in der Stadt. Für eine mittelalterliche Atmosphäre mit Gauklern, offenen Feuerstellen und stimmungsvoller Musik sorgt der Historische Weihnachtsmarkt auf dem Neustädter Kirchenplatz.

Die Erlanger Waldweihnacht auf dem Schlossplatz bietet mit ihrem Waldboden und einem vielseitigen Bühnenprogramm eine zentrale Anlaufstelle für winterliche Begegnungen. Der Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz überzeugt durch seine charmante Lage und ein breites Angebot lokaler Vereine, Handwerker und Gastronomen. Für Kinder dreht sich zudem am Hugenottenplatz die festlich dekorierte Kindereisenbahn „Rudolph’s Weihnachtsexpress“.

Ergänzt wird die festliche Stimmung durch die weihnachtliche Beleuchtung in der Hauptstraße, der Nürnberger Straße und am Bohlenplatz. Das City-Management Erlangen koordiniert auch in diesem Jahr die Lichtinstallationen, die vollständig von der Stadt Erlangen als Unterstützung für den lokalen Handel finanziert werden. Seit 2009 wird hierfür energieeffiziente LED-Technik genutzt, die im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung über 90% Energie einspart. „Unser Team freut sich dazu beizutragen, dass Erlangen wieder in stimmungsvollem Lichterglanz erstrahlt,“ so Christian Frank. Die Lichter gehen passend zum Start der Weihnachtsmärkte am 25. November 2024 an.

Alle Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen gibt es auf www.visiterlangen.de/winterzauber/, den jeweiligen Veranstaltern sowie in der Tourist-Information Erlangen (Goethestraße 21a, 91054 Erlangen).

Die Weihnachtsmärkte & Aktionen im Überblick

Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz (25. November – 24. Dezember 2024)

Die Waldweihnacht am Schlossplatz glänzt mit viel rustikalem Holz und echten Tannenbäumen sowie einem für Fußwärme sorgenden Waldboden aus Holzhackschnitzeln. Die Anordnung der Holzbuden, welche für einen großen, weitläufigen Innenbereich sorgt, dazu das abwechslungsreiche Musikprogramm, das vielfältige kulinarische Angebot sowie zahlreiche Spendenaktionen und Verlosungen tragen zu einer atemberaubenden Atmosphäre bei!

www.erlanger-waldweihnacht.de

Historischer Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz (25. November – 23. Dezember 2024)

Der Historische Weihnachtsmarkt lädt ein zu einem Ausflug ins Mittelalter mit einer einzigartig romantischen Atmosphäre. Rund um die Neustädter Kirche werden mittelalterliche Marktstände aufgebaut. Musikanten, Stelzenläufer, Gaukler und Feuerspucker lassen die vergangenen Bräuche lebendig werden. Das tägliche Unterhaltungsprogramm führt die Gäste in eine längst verflossene Zeit. Ein verzauberndes Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie!

www.historischer-weihnachtsmarkt-erlangen.de

Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz (25. November – 24. Dezember 2024)

Ein eigens für die Altstadt entwickelter Weihnachtsmarkt verzaubert den schönsten Platz in Erlangen – den Altstädter Kirchenplatz. Im Herzen der malerischen Altstadt, die durch Kultur, Genuss und gastronomische Vielfalt besticht und von der Qualität der ansässigen Einzelhändler lebt, bildet sich ein Weihnachtsmarkt mit mannigfaltigem Angebot gleicher Couleur ab.

www.altstädter-weihnachtsmarkt.de

Rudolph’s Weihnachtsexpress am Hugenottenplatz (25. November bis 23. Dezember 2024)

Kinderaugen leuchten noch heller bei der Fahrt mit der weihnachtlichen Eisenbahn „Rudolph´s Weihnachts-Express“ am Hugenottenplatz.

Erlangen like on Ice am Marktplatz (22. November 2024 – 12. Januar 2025)

Jedes Jahr zieht die 400 m² große Eislauffläche auf dem Erlanger Marktplatz Eislaufbegeisterte aller Altersgruppen an. Umrahmt von der festlich erleuchteten Kulisse des Weihnachtsmarkts wird das Eislaufen zu einem besonderen Erlebnis. Hier können Alt und Jung ihre Runden drehen und in weihnachtlicher Atmosphäre Pirouetten wagen. Der Platz vor dem historischen Palais Stutterheim bildet dabei den Mittelpunkt des winterlichen Vergnügens. Wer keine eigenen Schlittschuhe dabei hat, kann sich direkt vor Ort gegen eine kleine Gebühr welche ausleihen.

www.visit-erlangen.de/erlangenlikeonice/

Erlanger Winterdorf am Erlanger Schlossplatz (31. Dezember 2024 – 12. Januar 2025)

Das neue Erlanger Winterdorf bietet winterlichen Genuss und Geselligkeit. Faszinierende Lichtinstallationen, ein tägliches Musikprogramm und sportliche Herausforderungen auf den wettergeschützten Eisstockbahnen sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Gemütliche Häuschen, kulinarische Leckereien und kreative Attraktionen für Kinder schaffen eine zauberhafte Atmosphäre.

www.erlanger-winterdorf.de