Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Henry Ford

Auch in diesem Jahr ist es der Geschäftsführung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) ein besonderes Anliegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens für ihr langjähriges Engagement und Vertrauen zu ehren und ebenfalls einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. In diesem Jahr können vier Jubilarinnen auf stolze 40 Dienstjahre und acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 25 Dienstjahre zurückblicken. 27 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in ihren Ruhestand verabschiedet.

In der heutigen Zeit werden langjährige Dienstjubiläen immer seltener. Mehrere Arbeitgeberwechsel sind in unserer dynamischen Arbeitswelt die Regel. Umso schöner sind Anlässe, die die große Verbundenheit zum Arbeitgeber ausdrücken.

Bei der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg werden jährlich langjährige Dienstjubilare geehrt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen oder in diesem Jahr gegangen sind, feierlich verabschiedet. Geschäftsführer Udo Kunzmann begrüßte gemeinsam mit den stellvertretenden Geschäftsführern Harald Poßer und Sebastian Götz die Ehrengäste sowohl in der Jura- als auch in der Steigerwaldklinik.

Herr Kunzmann bedankte sich bei allen Mitarbeitenden im Namen der gesamten Geschäftsführung für ihre Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen und betonte: „Heute möchten wir Danke sagen, denn dieses besondere Ereignis steht für Treue, Vertrauen und Kontinuität – wir sind außerordentlich dankbar, was Sie alles für die GKG leisten und geleistet haben.“

Mit einem Präsent und der Ehrenurkunde der Bayerischen Staatsregierung gratulierte er den Jubilarinnen und Jubilaren und verabschiedete zudem einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Mit den besten Wünschen für den nächsten Lebensabschnitt schloss der offizielle Teil der Feier und fand in gemütlicher Runde mit einem Imbiss seinen Abschluss.

In diesem Rahmen nutzte auch der Betriebsrat in beiden Häusern die Gelegenheit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön auszusprechen.